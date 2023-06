La Nueva Prohibición de Asilo

por José Enrique Perez

Después de que el Titulo 42 termino la Administración Biden ha decidido poner una prohibición de asilo en su lugar.

Cuando escuchamos de una prohibición de asilo, inmediatamente recordamos las prohibiciones durante la Administración de Trump. La prohibición de Biden es muy parecida a esas. Estas prohibiciones básicamente son para poder “entrar” o aplican para cuando “pasas” por algún lado. En ese momento, hubo mucho litigio en contra de las prohibiciones de Trump y esas fueron bloqueadas por las cortes.

¿Qué significan estas prohibiciones? Estas prohíben el asilo para cualquier persona que viene a la frontera y ha cruzado a través de otros países que no incluyen México en ruta hacia Los Estados Unidos. Esta prohibición no aplicaría a los inmigrantes que estén usando CBP One o que vienen con sus citas ya programadas para la frontera. Los inmigrantes que no hayan usado CBP One o que no tengan una cita programada pero que de igual modo estén buscando entrar a los Estados Unidos buscando asilo o refugio serian negados la entrada si el inmigrante no aplico por asilo en el otro país afuera de los Estados Unidos. Es decir, la entrada de este inmigrante había sido prohibida.

Por supuesto, este tipo de prohibiciones violan leyes básicas de asilo o humanitarias. Generalmente, leyes humanitarias y de asilo, así como sus regulaciones no permiten a ningún gobierno que restrinja el acceso al asilo basado en la manera con que la persona entra a ese país o de acuerdo a que si la persona aplico o no por asilo en otro país. Un inmigrante que esta escapándose de una situación peligrosa o de una persecución en otro país no debería ser obligada a pedir asilo en países por donde van pasando ya que esos países podrían ser tan malos como el país de donde el inmigrante viene, o podría tener un sistema malo de asilo o podría tener un sistema de asilo ya colapsado o incluso podría ser un país más peligroso que de donde la persona viene.

Cuando los inmigrantes están buscando refugio o protección, ellos deben tener el derecho de por lo menos pelear la oportunidad de obtenerlo sin importar como llegaron o por donde cruzaros o por donde vienen antes de llegar a la frontera.

La administración de Biden está tratando de empujar para que los inmigrantes vengan con autorizaciones previas o citas ya programadas en la frontera. Sin embargo, aplicando estas prohibiciones significativamente limitan la habilidad de estos inmigrantes de obtener protección de esas persecuciones o esos peligros. Es por ello que varias organizaciones (ACLU, CGRS y NIJC) han introducido demandas para parar estas prohibiciones. Estos desafíos legales muestran los problemas reales que estos inmigrantes tienen que vivir cuando son expuestos a este tipo de prohibiciones. Por ejemplo, algunos de estos problemas para los inmigrantes que son forzados a usar CBP One para poder obtener una cita mientras que están buscando asilo incluyen: no tener recursos para comprar teléfonos inteligentes, no tener buen acceso al internet para poder usar la aplicación, problemas técnicos, problemas de lenguaje y literatura y un número no suficiente de citas disponibles. Estos problemas van a dejar a muchas personas que están buscando asilo definitivamente perdidas en México u otros países en situaciones peligrosas y amenazantes.

El problema de esta prohibición es que ya otras cortes en el pasado han reconocido que este tipo de medidas violan los derechos humanos, las leyes humanitarias y por supuesto las regulaciones de asilo. Por lo tanto, tenemos que esperar a ver que va a suceder y como las cortes van a decidir acerca de esta prohibición.

Debes recordar que mis artículos, y en particular la intención de este artículo no es darte consejo legal; al contrario, fue redactado con la intención de guiarte o informarte acerca de inmigración. Además, este artículo no identifica o explica todos los posibles problemas que se puedan presentar con estas leyes. Cada caso tiene hechos particulares y específicos que por lo tanto podrían determinar o arrojar diferentes resultados.

Foto de cubos con inscripción de reglas “RULES” de Joshua Miranda y foto del Libro de leyes de Mikhail Nilov de pexels.com

