Flor Balestra: la dibujante que le imprime magia a la vida

por María Cabeza

“La vida es un festín al cual me han invitado a participar y estoy muy agradecida” – Flor Balestra

¿Eres caricaturista, dibujante, pintora, cómo te defines? – Me gusta DIBUJANTE aunque hago humor gráfico, pinto, realizo animaciones, historietas, murales, he publicado libros con mis historias y dibujos y también diseño objetos.

Guau! – En todo caso sería una artista plástica pero la definición no me agrada demasiado así que me siento muy cómoda con autodefinirme como dibujante y productora.

¿Qué es la creatividad? – Probablemente sea la necesidad de proponer algo diferente a la realidad que nos rodea. Es un juego, un ejercicio, una manera de sentir que la vida puede ser otra.

¿Cómo empezaste? – Mis padres me mandaron a talleres de niña porque me pasaba el día dibujando y no jugaba a otra cosa; ¡menos con muñecas! También leía muchísimo; mi casa familiar estaba tapizada de bibliotecas hasta el techo. Eso me ayudó a tener ideas y me sigue acompañando al día de hoy: la lectura, los libros.

¿Qué es la vida? – Es saber existir haciendo lo que te gusta, siendo solidaria con el prójimo y el entorno y ser feliz, no con lo que tenes necesariamente, sino con lo que sentís que tenes. La vida es un festín al cual me han invitado a participar y estoy muy agradecida.

¿Qué te hace feliz? – Estar en silencio. Pensar. El recuerdo y agradecimiento a la gente que apostó desde el comienzo a mi carrera.

A esta altura de mi vida, amo la vida simple, austeramente confortable, bajar a la mesa 17 del bar de la vereda de abajo de mi casa- al que voy hace 20 años- y leer, dibujar y mirar la vida pasar ahí, quieta y atenta. ¿Qué más? Los vínculos sanos, la linda charla con amigas con mi copa de buen vino. Los besos lindos. La conciencia social, el poder ciudadano. El amor, mis amores, mis amantes y ser así de enamoradiza. La lluvia, los días nublados, los días fríos al sol. El otoño y la primavera. Las noches de verano. Reírme mucho.

Amo el día a día, que se construye con amor y dedicación; hay que cuidar el pasado y proyectar el futuro a pequeños pasos: es mi caminito de la vida.

Sos más bien alegre ¿cierto? De buen humor… – Absolutamente. Positiva, tenaz, persistente

¿Cómo ves al mundo hoy? – El mundo se hizo pedazos con esta pandemia agregado a todo lo que se viene en el futuro próximo con el cambio climático, el calentamiento global, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación de los océanos, la extinción de las especies así que lo pienso como una plataforma, un trampolín desde donde resignificar todo y reconstruirnos individual y colectivamente.

Sos escritora también. ¿Y tus dibujos cuentan… cuál es el mensaje recurrente? – Si es que lo hay,

No me lo propongo como mensaje, sino que son relatos, pequeñas historias, miradas. Me gusta lo cotidiano, tomar distancia y trabajar la extrañeza que pueda producir esa nueva mirada, esa lejanía.

¿Existe algo espiritual como dicen o todo está perdido? – Si, sí… La magia, el amor, la energía, el entusiasmo. Y si todo está perdido es el mejor momento para empezar algo nuevo; cuando algo termina, hay certidumbre de algo que arranca.

Foto crédito: gentileza del autor

María V Cabeza es una Argentina escritora- traductora- publicista. Ella le encanta Escribir y disfruta del Mar, las Artes, los Animales y la Libertad.