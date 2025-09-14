ALERTA AL CONSUMIDOR: A medida que continúan las temperaturas extremas, la División de Protección al Consumidor del Departamento de Estado de Nueva York New Yorkers recuerda que nunca deje a los niños y las mascotas en autos calientes.

Los consumidores deben tomar precauciones para mantener seguros a los niños y las mascotas y prevenir el golpe de calor

El secretario Mosley dijo: “En cuestión de minutos, la temperatura dentro de un automóvil estacionado puede volverse mortal, y las temperaturas más altas hacen que la situación sea aún más grave”.

A medida que continúan las temperaturas extremas, la División de Protección al Consumidor del Departamento de Estado de Nueva York advierte a New Yorkers sobre el peligro que enfrentan los niños y las mascotas cuando se dejan en autos calientes. Cada año, se reportan múltiples muertes después de que los niños y las mascotas han sido dejados en un vehículo caliente. El golpe de calor o la muerte debido a la exposición al calor en los automóviles ocurren con mayor frecuencia cuando un adulto olvida involuntariamente a un niño o una mascota, que puede estar tranquilo o durmiendo en un asiento orientado hacia atrás. Los niños también pueden obtener acceso sin supervisión a los autos estacionados y quedarse atrapados adentro, especialmente si los candados de seguridad para niños están puestos. Existe un peligro real y severo en el clima extremo e incluso cuando las temperaturas no se “sienten” calientes. A 60 grados en el exterior, después de solo una hora, un automóvil cerrado puede calentarse hasta 105 grados.

“Con las temperaturas extremas pronosticadas para New York State en los próximos días, dejar a un niño o una mascota en un vehículo desatendido puede convertirse rápidamente en una tragedia”, dijo el secretario de Estado Walter T. Mosley. “En cuestión de minutos, la temperatura dentro de un automóvil estacionado puede volverse mortal, y las temperaturas más altas hacen que la situación sea aún más grave. Insto a todos los New Yorkers a tomar todas las precauciones para mantener a sus seres queridos seguros durante esta peligrosa ola de calor y recuerden siempre revisar el asiento trasero antes de salir del automóvil”.

Trágicamente, al menos 1,125 niños han muerto en todo el país debido a un golpe de calor vehicular pediátrico desde 1990. Catorce de estas muertes ocurrieron en New York State. En 2024, las muertes a nivel nacional aumentaron un 35% con respecto a 2023. Según la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA, por sus siglas en inglés), cada año muchas mascotas mueren de agotamiento por calor porque se quedan en vehículos estacionados. Sólo en 2024 , 111 animales murieron debido a muertes relacionadas con el calor y otros 388 fueron rescatados del calor. Cualquier persona que sea declarada responsable de dejar a un niño o una mascota sola en un automóvil caliente podría enfrentar cargos penales.

Consejos de Seguridad para Niños

• Nunca deje a un niño en un vehículo desatendido en un clima cálido o bajo la luz solar directa, ni siquiera con las ventanas ligeramente abiertas o bajas, debido al riesgo de insolación (hipertermia).

• Si ve a un niño desatendido en un automóvil en un día cálido o soleado, o a un niño desatendido que parece angustiado o no responde, llame a 911 de inmediato y siga sus instrucciones. El personal de emergencia está capacitado para responder.

• Enseñe a los niños a no jugar dentro o alrededor de los vehículos y a avisar a un adulto cuando un amigo esté jugando en un vehículo sin supervisión. Asegúrese de que los niños entienden los peligros de atrapamiento en el maletero (asfixia, insolación, etc.).

• Coloca algo que necesites, como llaves, un bolso o bolso, o tu celular, junto al asiento de seguridad de tu hijo para que te acuerdes de revisar el asiento trasero antes de cerrar el auto. Alternativamente, coloque un peluche en el asiento del automóvil de su hijo cuando no esté en uso y mueva el juguete al asiento del pasajero delantero cuando su hijo esté en su asiento para el automóvil como recordatorio de que su hijo está en el vehículo.

• Utilice los servicios de conducción siempre que sea posible mientras conduce con un niño en un vehículo.

• Es vital reconocer los síntomas del golpe de calor en los niños. Los síntomas incluyen ausencia de sudor, confusión, desorientación, piel rubor, pérdida del estado de alerta, inconsciencia o respiración rápida/superficial.

Consejos de Seguridad para Mascotas

• Nunca deje a una mascota desatendida en el automóvil en climas cálidos o luz solar directa. Al igual que los niños, los perros y otros animales tienen más dificultades para mantenerse frescos, lo que los deja extremadamente vulnerables a la insolación.

• Un automóvil puede sobrecalentarse incluso cuando la ventana se ha dejado agrietada una pulgada o dos. Estacionarse a la sombra o dejar agua en el vehículo no evitará que su mascota se sobrecaliente.

• Según la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA), los animales jóvenes, con sobrepeso o mayores o aquellos con bozales cortos o abrigos gruesos u oscuros tienen mayor riesgo de sobrecalentarse.

• Si ve a una mascota desatendida en un automóvil en un día cálido o soleado, o que parece estar angustiada, llame a 911 de inmediato.

• Reconoce los síntomas del golpe de calor en las mascotas y toma medidas si las ves. Los síntomas incluyen inquietud, jadeo intenso, vómitos, letargo y falta de apetito o coordinación.

