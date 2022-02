18 Años… es el turno de Marisol…

…de la Comunidad Latina, para todos en el Centro de New York…

por Marisol Hernández

Normalmente no escribo un editorial para nuestra publicación bilingüe mensual. Me encanta cuando Hugo escribe sus editoriales. Esa fue una de las primeras cosas que leí cuando me enteré de este periódico hace 18 años. Sí, estamos celebrando el 18° Aniversario del Periódico CNY Latino. Celebrar otra edición de aniversario en nuestra industria, en nuestra cultura, como una pequeña publicación étnica y una pequeña empresa, en mi opinión, este es un logro “ENORME”. Hugo y yo decidimos no solo que yo escribiera este editorial, sino también -como toque de curiosidad- investigar y ahondar en el significado del 18 antes de escribirlo. Esto es lo que encontramos:

Dieciocho es el valor numérico de la palabra hebrea “chai” que significa “Vida”.

El ángel número 18 por su recurrencia implica que un conjunto de cosas viejas se está cerrando y que nuevas perspectivas se están abriendo en breve con la ayuda de la intervención divina.

En la Biblia, 18 es un símbolo de esclavitud.

En China, el número 18 es auspicioso. Se asocia con gran éxito y prosperidad.

En el tarot, el 18 es la carta de La Luna chorreando lágrimas. La luna que gotea lágrimas representa lo material que intenta destruir lo espiritual.

En numerología, el numero 18 nos urge a buscar un propósito superior en la vida que nos permita lograr grandes éxitos. Necesitamos enforcarnos en cosas positivas para hacer o lograr lo mejor en nuestras vidas.

18 años es la mayoría de edad en muchos países.

…y encontramos más sobre este número… pero, nada que pudiéramos relacionar con nuestro periódico mensual “bilingüe”… una empresa que definitivamente nunca pensé -hace 18 años- que me involucraría.

¿Cómo me involucré en esta aventura? Bueno, habrá que esperar por “La Novela” o “El Libro” (Hugo y yo no sabemos cuál nos hará ganar más dinero – jajaja); pero puedo decir que no me arrepiento y amo lo que hago. No puedo pensar en nada más poderoso que un periódico comunitario tanto en Inglés como en Español para impactar a mi comunidad, para representar mi cultura y mi gente.

Viendo los resultados de esta investigación me hace reflexionar sobre el hecho de que hace 18 años mi “Vida” dio un giro que nunca pensé que sucedería. Conocí a un ser humano increíble. Hugo, el fundador y publicador de este negocio y esta publicación. Entonces, si el número 18 significa que las cosas están llegando a su fin y se abren nuevas perspectivas, no puedo esperar a ver a dónde vamos desde aquí. Ciertamente creo que fue la intervención divina que nos ha encaminado tan lejos. No estoy segura de qué sigue en nuestro viaje… ¿tal vez un Podcast?, ¿tal vez un programa de radio digital?; pero estoy segura de que Hugo y yo lo haremos divertido, emocionante y definitivamente sobre nuestra cultura (y con suerte lucrativo).

He sido parte de este viaje desde el 2005. Mi participación comenzó como una forma de contribuir y compartir mis habilidades de edición. Tengo buen ojo para encontrar errores y faltas de ortografía en todas partes y en todo lo que leo. Cuanto más hacía, más me enganchaba y mejor lo hacía. Durante estos últimos 18 años, hemos apoyado, promovido y asistido a eventos y reuniones comunitarias en todas las ciudades en las que se distribuye nuestra publicación impresa. ¡Wow, qué tiempo tan increíble hemos tenido!

Una de las cosas que amo y disfruto de ser la editora en jefe de esta publicación es conocer a las personas que contribuyen con artículos y contenido. A la fecha, tengo una lista de más de 100 personas y organizaciones individuales que han enviado artículos al menos una vez en los últimos 18 años. Agradezco a todos y cada uno de ellos. Son muy constantes y este compromiso mensual no es fácil. Algunos de ellos han estado con nosotros desde el comienzo de este viaje como Jose Perez, The Latino Medical Student Association, People for Animal Rights (Linda DeStefano y ahora Rob English), por nombrar algunos. Hay algunas que llevan menos de 3 años con nosotros como Raquel Torres y Talia Rodriguez. Estos son mis héroes y heroínas porque siempre me enseñan algo nuevo o me ayudan a ver el mundo bajo una luz diferente.

Hemos publicado contenido desde Salud/Nutrición, a Política, Religión, Legal/Inmigración, Comunidad/Eventos, Negocios, Cultura, Educación, Deportes, Derechos de los animales, Medio ambiente, Justicia social, Entretenimiento/Moda y Artes. La variedad de artículos y anuncios que se nos envían para publicación es amplia y rica en el sentido de que brinda a nuestros lectores una lista muy diversa de opciones para leer y eventos para apoyar, y pueden ver la mayoría de ellos – un proyecto aún en progreso – en la versión en línea de nuestra publicación en www.periodicocnylatino.com. Lo que me recuerda tanto como lo disfruto y la gran frustración de hacer nuestra publicación digital. ¡¡¡Qué aventura!!!!!! No soy el tipo de persona que se consideraría “aficionada a la tecnología”, pero tomé muchos tutoriales para aprender a usar Joomla hace 12 años y WordPress durante los últimos 3 años. El hecho de que sigo aquí, me demuestra que aprender es una tarea en constante cambio y si cumplir 18 años significa ser mayor de edad, sí, hemos crecido y mejorado. Y continuaremos moviéndonos con la tecnología t el mundo digital.

Dicho esto, ciertamente espero que nuestra vida esté cambiando para mejor, que tengamos abundancia en el 2022 y que podamos buscar un propósito superior en nuestro negocio y en nuestra vida.

Cuando recuerdo todo el contenido que hemos proporcionado, todos los eventos que hemos promovido y asistido, me siento muy orgullosa de mis raíces Hispanas, de mi comunidad y del trabajo que hemos hecho en CNY Latino para elevar nuestro nombre, para compartir nuestra cultura y para destacar a nuestra gente… Si estás leyendo este editorial, gracias por apoyarnos. Gracias por estar con nosotros estos 18 años, y gracias por creer en nuestro poder para cambiar el mundo, para cambiar la forma de pensar o la perspectiva de las personas sobre nuestra comunidad Hispana, un artículo, un anuncio, un clasificado, un evento y una edición a la vez.