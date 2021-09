Un soldado reflexiona sobre su servicio preguntandose “¿Valió la pena?”

Más que nunca, necesitamos estar a la altura de su legado. Reflexiones sobre los 20 años desde el 11 de septiembre

por Sean Sullivan

En los últimos días, he tenido la oportunidad de charlar con varios compañeros veteranos, miembros del servicio, familiares de militares y familias de Gold Star. Está más allá de lo obvio al decir que los últimos días han sido extraordinariamente difíciles para quienes tienen una conexión personal con nuestra misión en Afganistán. Mi esposa Tiffany y yo no somos diferentes.

A principios de esta semana, un reportero de CNN transmitió desde una base en Andar, Afganistán: esta fue una base que construimos mis soldados y yo, es la base donde fui herido en 2006. Verlo en la pantalla me trajo muchos recuerdos, bueno y mal. Cuando aseguramos Andar por primera vez, estábamos usando un espacio abierto adyacente al complejo del centro del distrito donde vivía con el gobernador local para aterrizar helicópteros. Sin que nosotros lo supiéramos, ese espacio abierto era un cementerio.

Un día, el anciano se me acerca y me dice que estás aterrizando helicópteros en nuestro cementerio, y esto es profundamente irrespetuoso. Hablamos durante horas y justo cuando los aldeanos y los ancianos estaban satisfechos de que no pretendíamos hacer daño y de que habíamos acordado un nuevo lugar para aterrizar helicópteros, escuché el sonido distintivo de un helicóptero Chinook lejano. A pesar de mis mejores esfuerzos para despedirlos, dos Chinook gigantes aterrizan justo frente a nosotros en el cementerio, puliendo con chorro de arena a todo el grupo de ancianos reunidos en el proceso y deshaciendo efectivamente toda la buena voluntad que acababa de pasar horas construyendo. De los 847 días que pasé sirviendo en Afganistán, cada uno. único. uno. Fue como ese día. Unos pasos adelante, unos pasos atrás.

En mis conversaciones con compañeros veteranos, sus recuerdos son más o menos los mismos. La pregunta que sigue surgiendo: ¿valió la pena?

Desafortunadamente, la mayoría está teniendo dificultades para responder esa pregunta. Hay un término para eso, daño moral. La lesión moral es la respuesta de la mente a acciones o recuerdos que violan los valores y creencias de una persona; algunos podrían decir que es una lesión para el alma. Durante 20 años, todo el peso de la Guerra contra el Terrorismo recayó sobre los hombros de menos del 1% de nosotros. 2.7 millones de estadounidenses respondieron voluntariamente al llamado para servir, el .7% de la población de EE. UU. Para ser precisos. 7.057 nunca regresaron a casa, otros 30.177 regresaron a casa solo para quitarse la vida.

Desde el 11 de septiembre de 2001, mi generación de veteranos ha tenido la suerte de contar con una nación agradecida detrás de nosotros; se lo atribuyo a nuestros veteranos de la guerra de Vietnam y de Corea que después del 11 de septiembre insistieron en que mi generación recibió una bienvenida a casa adecuada y un acceso adecuado a cuidado, algo que muchos de ellos nunca recibieron. Créame cuando digo, TODOS apreciamos esa gratitud, pero en los últimos días, la rotunda impresión que tengo al hablar con mis compañeros veteranos es que “gracias por su servicio” ha perdido su significado. Muchos veteranos han comenzado a ver esto como un gesto vacío o superficial, la gente lo dice porque eso es lo que se supone que debes decir.

Como la mayoría de los veteranos, en mi muñeca derecha llevo un brazalete de plata, tengo una colección de ellos, pero todos se ven iguales. La mayoría de la gente asume que es un brazalete de alerta médica, pero si miras de cerca, cada brazalete está inscrito con el nombre de un amigo o colega que he perdido, ya sea por nuestros enemigos en el extranjero o por los demonios dentro. Me pongo el brazalete para poder leer su nombre, cuando les doy la mano, cuando hago un saludo, cuando juego con mis hijos, mientras escribo estas palabras, sus nombres siempre están conmigo. Casi todos los veteranos que conozco hacen esto. Hacemos esto porque nos inspira, ellos nos inspiran. Sacrificaron su mañana para que pudiéramos tener nuestro hoy, y eso no es algo que deba tomarse a la ligera. Tenemos la obligación de estar a la altura de su legado, tenemos la obligación de hacer que esos sacrificios importen, y lo que estamos viendo hoy solo debería fortalecer nuestra determinación de hacerlo.

Mientras reflexionamos como nación sobre la situación actual en Afganistán y en el vigésimo aniversario del 11 de septiembre, creo que es más importante que nunca recordarnos la unidad que existió inmediatamente después de los ataques del 11 de septiembre. El 12 de septiembre no había ninguna duda en la mente de nadie de que prevaleceríamos, no había duda de que juntos éramos más fuertes. Ahora, 20 años después, debemos centrar nuestros esfuerzos en esos elementos que nos unen, esos elementos de nuestra historia que nos hacen más fuertes, esos elementos que definen el excepcionalismo estadounidense.

Pearl Harbor, 11 de septiembre, sea cual sea la crisis, los estadounidenses siempre se han levantado y han encontrado la manera de superar cualquier obstáculo. A pesar del miedo, la angustia, la ira que todos estamos experimentando, se lo debemos a nosotros mismos, se lo debemos a nuestros caídos para ser buenos administradores de nuestra democracia, debemos estar a la altura de su legado y ser buenos administradores de nuestras comunidades. A medida que nos acercamos al vigésimo aniversario del 11 de septiembre, todos debemos encontrar la manera de servir, debemos asegurarnos de que los sacrificios hechos por el .7% no hayan sido en vano.

Después de Pearl Harbor, toda nuestra nación se movilizó en apoyo de los esfuerzos de guerra. Todos hicieron sacrificios en apoyo de nuestro objetivo común. Cuando terminó la guerra, rápidamente recuperamos el tiempo perdido. La generación más grande no solo aseguró la victoria en la Segunda Guerra Mundial, sino que regresó a casa para supervisar el período de crecimiento económico más grande que este país haya visto, y algunos de los mayores avances tecnológicos que el mundo haya visto. Para la generación más grande no hubo obstáculo que no pudiera superarse, y hoy tenemos la oportunidad de aprovechar ese mismo espíritu.

A los valientes hombres y mujeres que se ofrecieron como voluntarios y a sus familias, ya las familias de los caídos. Los sacrificios que hicieron, y los que hicieron sus familias, no fueron en vano. Lo que estamos presenciando hoy no es nuestro fracaso, esta no es nuestra carga. Habiendo tenido el privilegio de servir junto a tantos estadounidenses increíbles (y miembros del servicio aliados también), francamente, estoy tremendamente orgulloso de lo que pudo lograr, y espero que usted también lo esté. El hecho es que llevaste más de lo que te correspondía, y por eso eres más fuerte.

Está bien no estar bien ahora. Tómese un tiempo para volver a conectar con viejos amigos, recordarnos esa vez que nos entregaron una misión, no nos dieron recursos para ejecutar la misión y, de alguna manera, descubrimos cómo hacer que funcione. Llevemos esa mentalidad de resolución de problemas a nuestra próxima misión. Hay mucho trabajo por hacer: su país y sus comunidades necesitan líderes fuertes como usted para abordar problemas difíciles y resolver problemas difíciles es lo que mejor hacemos.

Adlai Stevenson II dijo: “El patriotismo no es un estallido breve y frenético de emoción, sino la dedicación tranquila y constante de toda una vida”. No se me ocurre mejor manera de demostrar nuestra gratitud por los sacrificios de nuestros miembros en servicio, veteranos y sus familias que reafirmando nuestro compromiso de servicio, entre nosotros, con nuestras comunidades y con nuestra nación.

Joseph Reagan es un director de alcance militar y de veteranos de Wreaths Across America que habla inglés. Tiene más de 10 años de experiencia trabajando con líderes dentro del gobierno, organizaciones sin fines de lucro y compañías Fortune 500 para desarrollar estrategias sostenibles que respalden la seguridad nacional y la salud de los veteranos. Sirvió 8 años en servicio activo como oficial en el Ejército de los EE. UU., Incluidos dos viajes a Afganistán con la 10a División de Montaña.

Se graduó de la Universidad de Norwich, la universidad militar privada más antigua del país.

Wreaths Across America es una organización apolítica y sin fines de lucro más conocida por colocar coronas en las lápidas de los veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington. Sin embargo, en 2020, la organización colocó más de 1.7 millones de coronas de flores de veteranos patrocinados en 2,557 lugares participantes en todo el país. Durante todo el año calendario, puede sintonizar la radio por Internet Wreaths Across America, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para obtener más información sobre la misión y quienes la apoyan en todo el país, así como los cientos de iniciativas benéficas locales en todo el país que se financian a través de patrocinios de coronas.

Puede patrocinar una corona de veteranos en cualquier momento por $ 15 en www.wreathsacrossamerica.org. Cada patrocinio se destina a una corona de bálsamo en vivo que se colocará en la lápida de un héroe estadounidense mientras nos esforzamos por honrar a todos los veteranos enterrados al mediodía del sábado 18 de diciembre de 2021, como parte del Día Nacional de Coronas de Flores en América.

Haga clic aquí para encontrar un cementerio participante local cerca de usted para ayudarlo a ingresar y escribir su ciudad y / o estado.

# # #

Acerca de Wreaths Across America

Wreaths Across America es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) fundada para continuar y expandir la ceremonia anual de colocación de coronas en el Cementerio Nacional de Arlington iniciada por el empresario de Maine Morrill Worcester en 1992. La misión de la organización – Recuerde, Honre, Enseñe – se lleva a cabo en parte cada año mediante la coordinación de ceremonias de colocación de coronas en diciembre en Arlington, así como en miles de cementerios de veteranos y otros lugares en los 50 estados y más allá.

Para obtener más información o para patrocinar una corona, visite www.wreathsacrossamerica.org.

******************************************

TRANSLATION ON THE NEXT EDITION

TRADUCCIÓN EN LA PRÓXIMA EDICIÓN

******************************************