Vacunaciones contra el COVID-19 para Niños Pequeños

SALUD

por Maria Valeria Bautista Rojas

Es fácil sentirse abrumado con toda la nueva información del COVID-19 y con las decisiones que debemos tomar respecto a nuestra salud. Ahora que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en sus cifras en inglés) recomiendan que los niños de 6 meses en adelante reciban la vacuna de refuerzo contra el COVID-19, hay otra pregunta importante que quizás se esté preguntando: ¿Debería mi hijo pequeño recibir la vacuna de refuerzo contra el COVID-19? Estas son algunas cosas que debería saber al respecto.

Aunque la infección por COVID-19 causa síntomas leves en muchos niños, aún existe el riesgo de enfermedad grave y hospitalización. En lo que va del año (del 4 de enero al 15 de febrero de 2023), alrededor de 670 niños menores de 4 años y 1,007 niños mayores de 5 años murieron debido al COVID-19. Las vacunas siguen siendo la mejor protección que tenemos contra la hospitalización y la muerte debido al COVID.

En junio del 2022, los CDC recomendaron que los niños de 6 meses a 5 años recibieran la serie inicial de vacunas monovalentes contra el COVID (dos dosis monovalentes de Moderna o Pfizer-BioNTech). Estas vacunas son “monovalentes”, lo que significa que protegen contra el virus original del COVID-19. Sin embargo, esta protección no dura para siempre.

Más recientemente, en diciembre de 2022, los CDC dijeron que los niños de 6 meses en adelante ahora pueden recibir la vacuna bivalente contra el COVID-19. Esta vacuna es “bivalente”, lo que significa que protege contra el virus COVID-19 original, así como contra las variantes más nuevas de Omicron.

Niños de 6 meses a 5 años: Pueden recibir la vacuna bivalente de Moderna dos meses después de completar la serie de vacunación monovalente de Moderna de dos dosis.

Niños de 6 meses a 4 años: Pueden recibir la vacuna bivalente de Pfizer-BioNTech dos meses después de recibir dos dosis de la vacuna monovalente de Pfizer-BioNTech.

Los niños mayores o inmunocomprometidos tienen diferentes calendarios de vacunación.

Según los CDC, los niños pueden recibir sus vacunas contra el COVID-19 el mismo día que otras vacunas de rutina. Una reacción alérgica a la vacuna contra el COVID-19 no es común, pero su proveedor médico monitoreará a su hijo por 15 minutos después de recibir la vacuna por si acaso. Al igual de otras vacunas que su hijo recibe, la vacuna contra el COVID-19 puede provocar algunos efectos secundarios leves, como dolor en el lugar de la inyección, ganglios linfáticos inflamados, irritabilidad, somnolencia, pérdida de apetito, escalofríos y dolor de cabeza. Hable con el médico de su hijo sobre cómo aliviar estos efectos secundarios en su hogar o si tiene alguna pregunta o inquietud.

Photo of children at school from RODNAE Productions and photo of pills speeling Covid 19 from Miguel Á. Padriñán from www.pexels.com

Referencias:

Centers for Disease Control and Prevention. CDC Newsroom Releases. December 9. 2022 www.cdc.gov.

Centers for Disease Control and Prevention. COVID-19 Vaccine Interim COVID-19 Immunization Schedule for Persons 6 Months of Age and Older. 8 December 2022.

Siegel DA, Reses HE, Cool AJ, et al. Trends in COVID-19 Cases, Emergency Department Visits, and Hospital Admissions Among Children and Adolescents Aged 0–17 Years — United States, August 2020–August 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021;70:1249–1254. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7036e1external icon.

Hause AM, Marquez P, Zhang B, et al. Safety Monitoring of Bivalent COVID-19 mRNA Vaccine Booster Doses Among Children Aged 5–11 Years — United States, October 12–January 1, 2023. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2023;72:39–43. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7202a5

“6 Things to Know about Covid-19 Vaccination for Children.” Centers for Disease Control and Prevention. Centers for Disease Control and Prevention, October 5, 2022. https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/planning/children/6-things-to-know.html.

“Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Authorizes Updated (Bivalent) Covid-19 Vaccines for Children down to 6 Months of Age.” U.S. Food and Drug Administration. FDA. Accessed February 26, 2023. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-updated-bivalent-covid-19-vaccines-children-down-6-months.

Interim COVID-19 Immunization Schedule for Persons 6 Months of Age and Older. Center for Disease Control and Prevention. Accessed February 26, 2023. www.cdc.gov.

“Possible Side Effects after Getting a COVID-19 Vaccine.” Centers for Disease Control and Prevention. Centers for Disease Control and Prevention. Accessed February 26, 2023. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html?

CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fside-effects-children-teens.html.

“Provisional Covid-19 Deaths: Focus on Ages 0-18 Years.” Centers for Disease Control and Prevention. Centers for Disease Control and Prevention. Accessed February 26, 2023. https://data.cdc.gov/NCHS/Provisional-COVID-19-Deaths-Focus-on-Ages-0-18-Yea/nr4s-juj3/data.

“Vaccine Timeline.” Historic Dates and Events Related to Vaccines and Immunization. Accessed February 26, 2023. https://www.immunize.org/timeline/.

María Valeria Bautista Rojas nació y creció en Bogotá, Colombia y se mudó a Florida cuando tenía 12 años. Se graduó en 2019 de la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, Maryland con un B.S. en Neurociencia y un B.A. en Estudios de Salud Pública. Tiene experiencia trabajando en Miami como administradora de casos de salud después de graduarse. Actualmente, asiste a la escuela de medicina en la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Rochester (URSMD). Ella es parte de la Concentración de Salud Latina y es la presidenta del capítulo de la Asociación Latina de Estudiantes de Medicina (LMSA) en URSMD.