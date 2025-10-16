El IRONMAN 70.3 Santa Cruz es un triatlón de larga distancia conocido por su pintoresco recorrido en la costa californiana y su relajado ambiente de “La Ciudad del Surf”.

por Raquel Torres

Descripción del recorrido

Natación

Distancia: 1,9 km.

Recorrido: Un circuito único en el sentido de las agujas del reloj en el océano, comenzando en la Playa Principal de Santa Cruz, junto al histórico Paseo Marítimo. Los atletas nadan alrededor del Muelle de Santa Cruz antes de salir a la Playa Cowell’s.

Condiciones: La temperatura del agua suele rondar los 15 °C, lo que la convierte en una carrera legal para el uso de traje de neopreno. Puede haber una espesa capa marina (niebla) y es frecuente avistar leones marinos cerca del muelle.

Transición: Tras salir del agua, los atletas corren 100 metros sobre arena y luego 800 metros sobre pavimento hasta la zona de transición en Depot Park.

Bicicleta

Distancia: 90 kilómetros.

Recorrido: Un recorrido panorámico de ida y vuelta que comienza en Depot Park. Lleva a los atletas hacia el norte por la Carretera 1, pasando por hermosos paisajes costeros antes de llegar al punto de retorno cerca del Faro de Pigeon Point.

Desnivel: La ruta se describe como “ondulada”, con un desnivel positivo de aproximadamente 850 metros.

Carrera

Distancia: 21,1 kilómetros.

Recorrido: Un recorrido ondulado de ida y vuelta con un solo circuito, que sigue principalmente el pintoresco West Cliff Path. El recorrido pasa por el Parque Estatal Natural Bridges y da la vuelta en el Parque Estatal Wilder Ranch, ofreciendo vistas espectaculares desde los acantilados.

Terreno: La ruta incluye largos tramos en senderos de tierra en Wilder Ranch, que pueden ser irregulares.

Meta: La carrera concluye con la famosa meta, que se encuentra directamente en la playa de Cowell, con los últimos 100 metros en la arena.

Experiencia de carrera, ambiente y paisaje:

El recorrido de carrera discurre a lo largo de los acantilados.

El evento tiene una larga historia y es conocido por su ambiente relajado, propio de una carrera local, que combina una cultura “chill” con una experiencia IRONMAN de alta gama. Es una opción popular para una carrera de final de temporada.

El recorrido costero ofrece vistas espectaculares del océano Pacífico y lugares emblemáticos locales, como el paseo marítimo de Santa Cruz, el muelle y West Cliff Drive.

El evento atrae tanto a triatletas experimentados como a principiantes.

¿Qué tal me fue?

Volamos 6 días antes del evento. Empaqué mi bici en casa en una maleta especial. Ya lo he hecho muchas veces. Con esta bici nueva, era la segunda vez, pero siempre es un reto. No soy mecánico, ni pretendo serlo. Tampoco disfruto de esta parte, como algunos podrían pensar, porque estoy dispuesta a aprender y a dar lo mejor de mí en algo; significa que me gusta hacerlo, y no es cierto; simplemente me gusta ser autosuficiente.

La parte más difícil es armar la bicicleta correctamente, sobre todo, porque cualquier detalle es vital para la seguridad. Planeaba llevar la bicicleta a una tienda de bicicletas local, pero todas las tiendas de la zona tenían su cupo completo por el resto de la semana.

“No te dejes llevar por los miedos de tu mente. Déjate guiar por los sueños de tu corazón.”

— Roy T. Bennett

Terminé armando la bicicleta en el hotel; me llevó unas 4 horas, ya que una pieza no encajaba bien. Fue estresante porque quería asegurarme de que la bicicleta estuviera completamente afinada. Después de hablar con un buen mecánico, la arreglé yo misma.

Noté algo inusual que nunca antes me había pasado con las nuevas ruedas de carbono: agua atrapada dentro de la parte de carbono de la rueda delantera. Normalmente, te lavo la bicicleta a menudo con una manguera, así que esto me sorprendió. Después de investigar un poco en internet, descubrí que esto es algo común. Tenía la esperanza de arreglar estos pequeños problemas antes de la carrera, pero cuando intenté llevar la bicicleta al mecánico en el recinto, también estaba lleno. Finalmente, decidí competir con la bicicleta tal como estaba.

Aunque no me sentía del todo cómoda con la idea de no llevar mi bicicleta a punto con un mecánico profesional. Aun así, me concentré en lo que sí controlaba, aprendí de todo y mantuve el optimismo. La próxima vez, planificaré y reservaré con un mecánico profesional de bicicleta antes de mi próxima carrera de triatlón, dependiendo de la sede.

La mañana del evento: Las alarmas estaban programadas para las 4:30 a. m. Nos alojábamos en un buen hotel a menos de 3 kilómetros de la salida.

La transición se abrió a las 5:30 a. m. del domingo para que los atletas prepararan su equipo. Llegamos a las 5:45 a. m. No tuve ningún problema en preparar mi equipo y bajar a la playa a tiempo para ir al baño y estar completamente preparada para la salida.

La natación: 1,9 km o 2112 yardas en el océano Pacífico.

El agua estaba muy tranquila la mañana de la carrera; no había olas.

Antes del día de la carrera, practiqué natación en la misma zona, cerca del muelle, para sentir el agua y el traje de neopreno. Podíamos oír a las focas ladrar a lo lejos. Santa Cruz está llena de leones marinos. Nadé 20 minutos cerca de la orilla; había olas grandes en ese momento, que era por la tarde. Lo curioso es que el agua no estaba clara y cuando salí del agua, dos leones marinos estaban muy cerca de mí, a unos 10 o 20 metros; me quedé impactada. Leí que los leones marinos no atacan a los humanos, pero si se asustan, pueden morder como forma de protección.

Los organizadores y voluntarios de la carrera hicieron un excelente trabajo, con muchos voluntarios en tablas de paddle surf, kayaks y motos acuáticas cuidando a los atletas. En ningún momento creo haber estado a más de 25 metros de un socorrista voluntario. Durante la natación, me sentí excelente. Lo tomé como calentamiento; fue rápido. No había mucha gente en ningún momento. Tenía mucho espacio, pero choqué algunos brazos con un nadador.

Tiempo de natación: 28:01

Transición Uno (T1): Después de salir de la playa, hay una carrera/caminata de 800 metros hasta la transición. No me gusta correr descalzo por la calle, así que dejé unas zapatillas de correr extra cerca de la arena. Cada persona es diferente; algunas son menos sensibles y pueden correr descalzas sin problemas.

Tiempo T1: 5 min con 10 segundos

La Bicicleta: 90 kilómetros (56 millas) con 850 metros (2,788 pies) de desnivel.

Durante el recorrido en bicicleta, me sentí muy cómoda. Mi entrenador, Mark Olson, me sugirió mantener la potencia entre 160 y 170. Mantuve un promedio de 175 y me sentía tan fuerte y relajada como si estuviera entre el 75 % y el 80 % de mi esfuerzo máximo. Comparado con otras experiencias de larga distancia.

Tiempo en bicicleta: 2:40:33

Transición dos (T2): Me tomé mi tiempo para cambiarme los calcetines y agarré nutrición; de hecho, más de lo que necesitaba. Sin embargo, para esta carrera, me concentré mucho en tener un buen plan de nutrición y en seguirlo, ya que la nutrición solía ser una de mis debilidades.

Tiempo T2: 2 minutos y 8 segundos.

La carrera: 21.1 kilómetros (13.1 millas) con 204 metros (669 pies) de desnivel en pavimento y grava/sendero.

Los cambios de desnivel y los senderos aumentan el desafío de la carrera, convirtiéndola en una experiencia memorable.

Durante la carrera, me sentí fresca y fuerte. Los primeros 6.5 kilómetros me sentía más rápida de lo que pensaba. Exactamente en el kilómetro 6, iba a menos de 7 minutos por milla. Después, se me enredaron las agujetas/cordones y caí de bruces al pavimento. Sentí un dolor muy fuerte, sobre todo en el abdomen; no podía moverme. Algunos atletas y espectadores vinieron a ayudarme. Estuve como dos o tres minutos a un lado intentando recuperarme. Fue insoportable. Seguí trotando hasta que me sentí mejor, recuperando mi ritmo. Luego, como no me di cuenta de lo que pasó la primera vez, me volví a enredar. Todavía no puedo creerlo; caí con fuerza otra vez al pavimento. Fue uno de los dolores más fuertes que he sentido.

Tiempo total: 4:53:56

Quedé en segundo lugar, pero realmente me siento como si fuera primero, porque sé lo que pasó y lo bien que lo gestioné

Nutrición: Esta vez, usé un nuevo producto de carbohidratos sin sabor con agua (90 g/h) y añadí unas gotas de minerales concentrados y un gel 100 % natural cada 20 minutos. Esto fue un cambio radical para mí; una vez más, me sentí con energía, ligereza y fuerza de principio a fin.

Estoy agradecida y muy orgullosa de mí misma. Después de esta fantástica experiencia, llena de emociones positivas y jugosas, aprendí muchísimo y gané mucha confianza para los próximos eventos. Ahora más que nunca, estoy seguro de que con una estrategia de mantenimiento mecánico de la bicicleta mejor planificada, usando mis cordones de cierre rápido habituales y utilizando la misma nutrición que tan bien me ha funcionado, puedo lograr resultados aún mejores.

Raquel Torres, MBA es una USAT Elite Certified Coach, una Entrenadora de Triatlón y Triatleta Profesional. Raquel también escribe blogs para varias revistas y su equipo Athletic Mentors. Desde el mes de Mayo del 2021 contribuye como columnista con el periódico CNY Latino. Ella comparte consejos y tácticas para ayudar a otros a encontrar su mejor versión. Para leer acerca de ella, diríjase a cnylatinonewspaper.com y búsquela por su nombre. También puede enviarle preguntas ó comentarios sobre su columna al siguiente correo: raquel@athleticmentors.com y visitar su página web al www.raqueltorres.org.