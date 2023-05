Un Enfoque Holístico de la Atención Médica: Reconociendo la Importancia de la Espiritualidad en las Comunidades Hispanas

por Caleb Obregón

Es un hecho bien conocido que los proveedores de atención médica son capacitados para satisfacer las necesidades de salud física y mental de sus pacientes. Sin embargo, muchas veces se pasa por alto un aspecto crucial de la atención médica: La espiritualidad. Las prácticas y creencias espirituales juegan un papel importante en el diario bienestar de muchas personas y familias hispanas. Por lo tanto, es fundamental que los proveedores de atención médica reconozcan y se dirijan a las necesidades espirituales de sus pacientes hispanos. En este artículo, exploraremos la importancia de la atención espiritual para las comunidades hispanas y ofreceremos ideas sobre cómo los pacientes pueden integrar mejor la atención espiritual en su atención médica.

Según una investigación realizada por el Centro de Investigación Pew, el 60% de los adultos hispanos en Estados Unidos consideran que la religión es muy importante en sus vidas, y un 24% adicional afirma que es algo importante(1). La incorporación de la atención espiritual en las visitas de salud de rutina puede ayudar a los pacientes a sentirse más cómodos, conectados y apoyados. Además, los estudios han demostrado que la espiritualidad puede mejorar la salud mental y el bienestar, independientemente de la afiliación religiosa(2). Puede ayudar a las personas a enfrentar el estrés, encontrar significado y propósito en la vida y cultivar un sentido de conexión con los demás.

Una forma en que los pacientes pueden priorizar su bienestar espiritual es comunicando sus creencias espirituales a sus proveedores de atención médica. También puede ser útil buscar proveedores cultural y espiritualmente sensibles o solicitar apoyo emocional de capellanes u otros líderes religiosos para obtener orientación y consuelo durante la enfermedad y la angustia. La investigación ha demostrado que los pacientes que reciben atención espiritual de los capellanes experimentan una reducción de la ansiedad, la depresión y el dolor, así como una mejora en el bienestar espiritual(3). Los proveedores de atención médica también pueden alentar a los pacientes a expresar sus creencias y prácticas espirituales durante las estancias en el hospital e incorporar prácticas espirituales como la meditación o la oración en la rutina diaria del paciente.

Para apoyar aún más a los pacientes, los proveedores pueden conectarlos con organizaciones locales basadas en la fe o comunidades religiosas para obtener apoyo y recursos adicionales. Esto puede ayudar a los pacientes a sentirse más conectados con su comunidad y proporcionarles un sentido de pertenencia.

La incorporación de la atención espiritual en la atención médica es esencial para brindar una atención holística a todos los pacientes, especialmente en la comunidad hispana donde la espiritualidad y las creencias religiosas a menudo juegan un papel significativo. Al reconocer la importancia de la espiritualidad en la atención médica, todos podemos crear un enfoque más solidario, conectado y centrado en la atención del paciente.

Caleb Obregón nació en Orlando, Florida, de padres que emigraron de Nicaragua. Al crecer bilingüe, Caleb se fascinó por la intersección del lenguaje y la cultura. Asistió a Lipscomb University en Nashville, Tennessee, donde completó su bachillerato en Biología Molecular. Durante sus años en Lipscomb, Caleb trabajó como voluntario en Siloam Health como intérprete de español, lo que le abrió los ojos a la importancia de la atención holística. Inspirado por esta experiencia, decidió seguir una carrera en medicina y actualmente asiste a la University of Rochester School of Medicine and Dentistry (URSMD). En la escuela de medicina, Caleb ha comenzado a investigar el impacto de la capellanía en las consultas éticas en la unidad de cuidados intensivos de Neuromedicina, lo que continúa alimentando su pasión por explorar las dimensiones espirituales de la atención médica.

