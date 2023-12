#LatinaHerstory

por Talia Rodríguez

Luché por aprender a leer en ambos idiomas. Siempre me sentí inteligente en rojo, blanco y azul a la antigua usanza, pero con la ortografía no era una ganadora. Después de 46 meses de Latinaherstory como “Columnista” publicada, el Doctorado, etc., todavía recuerdo MIRAR la página: EN BLANCO, TRISTE, ENOJADA y pequeña. La Sra. Gilbert sabía que yo era inteligente y su período de preparación de las 6:30 a. m. se dedicó a ayudarnos a ambos a demostrarlo al mundo, todo antes del desayuno escolar a las 7:30 am.

Cuando no me sentía ser lo suficientemente, hasta los huesos, pensaba en Dios. Abuela era Pentecostal, todos saben que nunca fui la primera en llegar al pasaje cuando el Pastor lo llamó, pero entendí el mensaje. Le digo a mi hijo que ahora está en primer grado. Dios nos hace a todos perfectos, es el viaje el que muestra tu sentido “fuertecito”, y si tú tienes eso.

Me llamo un “escritor popular” porque escribo para hablar directamente con la gente, como mis vecinos. Es por eso que “A.I” y “Chat GPT” no me sentaron bien al principio. Hasta que alguien señaló, el hecho muy real, estaría tostada, con café y sin café, si no fuera por SPELLCHECK. Dijo que el corrector ortográfico era “inteligencia artificial” y comencé a escuchar diferentes cosas, porque, yo lo sé, yo lo sé, muchas palabras que no puedo deletrear. En pointo.

Para los “nenes” (con sus bultos) Es un juego de pelota nuevo y más rápido. No saben lo que se siente PREGUNTARSE, no conocen el mundo sin respuestas instantáneas, o sin miedo a ellas. Recuerdo el sonido de AOL Dial up.

Todos necesitamos orientación y un ejemplo vivo para mí, fue Alicia Granto, en traje de falda, en el brunch de la Liga de Mujeres Hispanas y otros lugares. Siempre erguida, una visión de civilidad y la combinación perfecta de vestimenta de negocios y calidez que necesitaba para sentir que mi cárdigan algún día se convertiría en un blazer. Sin inmutarme, no cumplí la fecha límite para la beca de la Liga de Mujeres Hispanas ese año, pero en los días de investigación encontré AAUW y luego la confianza para solicitar una beca.

Reflexiona sobre los valores que aprendió de niña.

Los valores que adquirí cuando era niña fueron mucho más modelados por mis padres de lo que me enseñaron. Nadie se sentó conmigo y me dijo “¡esto es lo que haces y esto es lo que no haces!” Eso me inculcó la importancia de mostrar a nuestros jóvenes cómo empoderarse como seres humanos felices y productivos modelando ese comportamiento en lugar de sermonearlos.

He desempeñado numerosos roles en mi vida en cuanto a mi carrera profesional y profesionalmente. Comencé en el campo educativo y después de incursionar en otras áreas, aquí estoy hoy sigo persiguiendo mi pasión y lo que creo que soy realmente buena que es ayudar a otros a maximizar su potencial. Estoy convencida de que ningún otro esfuerzo me haría sentir tan realizada como ser educadora y proveedora de bienestar general.

Cuando se le pide que defina a un líder, afirma: “Para mí, un líder es alguien a quien otros tienden a seguir espontáneamente, no necesariamente porque se consideren líderes”.

Alicia Granto es una sola persona cuya inversión en WNY se siente globalmente a través del trabajo de su familia y de las miles de manos de los estudiantes cuyos corazones ella formó. Este diciembre, recuerda, ser lo suficientemente valiente como para creer en alguien es un regalo, especialmente cuando parece improbable.

Ah, y piensa en mí, y dale a un niño algo de espacio, una calculadora y un corrector ortográfico (y un snack si tienes uno a mano) y mira qué pasa después.

Genio, supongo. #gloriadios porque el mundo es mejor gracias a maestros y almas que nutren como Alicia.

Ah, y gracias Doña Gilbert, ¡Supongo que usted tenía razón!

Skylar Kang y August de Richelieu crearon imágenes de un cuaderno con lápiz y una niña con un adulto de pexels.com, respectivamente.

Talia Rodríguez es una Latina Bi-Racial, bicultural y bilingüe de Buffalo. La misión de la Sra. Rodríguez es escribir sobre las Latinas, que han dado forma al rostro de nuestra ciudad y nuestra región. La Sra. Rodríguez cree que nuestra propia gente debe inspirarnos y, al contar nuestras historias colectivas, impulsamos a nuestra comunidad hacia adelante. La Sra. Rodríguez es defensora y organizadora de la comunidad. Es una West Sider de quinta generación, se graduó de la Facultad de Derecho de SUNY Buffalo y es una ávida fanática del béisbol. Vive en el West Side con su hijo pequeño A.J… La Sra. Rodríguez es miembro de la junta directiva de varias organizaciones, incluido el Belle Center, donde asistió a la guardería. A la Sra. Rodríguez le encanta el arte, la música, la comida y sus vecinos.