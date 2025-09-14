La relación bidireccional entre la retinopatía diabética y la salud mental adversa

por Maya Khurana

La diabetes es un trastorno metabólico que afecta a aproximadamente 37.3 millones de personas en Estados Unidos. Hay varios tipos de diabetes, incluyendo formas autoinmunes como la diabetes tipo 1 y la diabetes gestacional, pero la más común es la tipo 2, que representa entre el 90 y el 95 % de todos los casos (1). En la diabetes tipo 2, las células del cuerpo se vuelven resistentes a la insulina, una hormona clave para regular el azúcar en sangre, lo que provoca hiperglucemia.

Complicaciones de la hiperglucemia crónica

Aunque los síntomas de la hiperglucemia no aparecen inmediatamente, existen consecuencias graves de larga duración. Esta condición daña los vasos sanguíneos y órganos, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal y retinopatía diabética, lo que puede causar daño en los ojos, resultando en pérdida de visión o ceguera. Estas consecuencias afectan profundamente la vida cotidiana de los pacientes, tanto a nivel funcional como emocional.

Factores de Riesgo

Varios factores pueden aumentar el riesgo de desarrollar diabetes, incluyendo causas médicas como la historia familiar, la obesidad y la falta de actividad física, además de determinantes sociales de la salud como el entorno ambiental, el acceso a alimentos saludables y a servicios médicos (2, 3).

Asimismo, la salud mental es un factor emergente que afecta el desarrollo de la retinopatía diabética y que los investigadores están explorando más a fondo (4). La relación entre la retinopatía diabética y la salud mental es importante porque parece ser bidireccional. Desarrollar retinopatía puede aumentar el riesgo de adquirir una condición mental como la depresión o la ansiedad. A la vez, tener una condición de salud mental también aumenta el riesgo de desarrollar retinopatía diabética. Las condiciones de salud mental pueden dificultar el seguimiento médico y el manejo adecuado de la diabetes, elevando el riesgo de complicaciones como la retinopatía (5). Por otro lado, cuando un paciente con retinopatía comienza a perder visión, su capacidad para desenvolverse en el mundo cambia drásticamente, lo que puede generar aislamiento social y sentimientos de depression (6).

Prevención y Cuidado

Para evitar la progresión de la retinopatía, las personas con diabetes deben tener acceso a la atención médica a largo plazo. Además, comprender la relación bidireccional entre la retinopatía diabética y la salud mental nos permite identificar factores de riesgo y planificar para un futuro saludable (7). Hay dos elementos fundamentales en el manejo de la diabetes crónica: las visitas médicas regulares y mantener un estilo de vida saludable y activo. Esto incluye una dieta equilibrada con frutas, vegetales, proteínas y carbohidratos, y al menos 150 minutos de actividad física moderada o vigorosa a la semana. También es esencial cuidar la salud mental. Apoyarse en sistemas de apoyo dentro de la comunidad y acudir a personas de confianza, como amistades, familiares y profesionales de la salud, puede ser de gran ayuda en momentos difíciles. Además, establecer una rutina estructurada puede brindar estabilidad y ayudar a las personas con condiciones de salud mental a prosperar (8).

En resumen, cuando se enfrentan condiciones crónicas, ya sea diabetes o una condición mental, prevalece el dicho clásico: más vale prevenir que curar. Cuidar deliberada y constantemente nuestro bienestar físico y mental nos da la mejor oportunidad de vivir una vida más saludable y feliz.

Referencias:

Las imagen fueron proveídas por el autor

Maya Khurana es una estudiante de segundo año de medicina que asiste a la Escuela de Medicina y Odontología de la Universidad de Rochester. Maya creció en California antes de obtener su licenciatura en Neurociencia en la Universidad de Yale. A Maya le apasiona educar a su comunidad sobre la práctica del bienestar mental y la medicina preventiva. ¡Fuera de la escuela, Maya disfruta cantar con sus compañeros y pasar tiempo con amigos y familiares!