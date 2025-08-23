Podrías Ver un Oso en tu Patio

por Rob English

Normalmente, si vemos un animal grande y salvaje en el centro de Nueva York, es probable que sea un ciervo. Sin embargo, ocasionalmente se avistan osos negros en nuestras zonas suburbanas. Bearwise (www.BearWise.org) explica:

La mayoría de los osos avistados en lugares improbables o inusuales a principios del verano se dividen en tres categorías:

Osos machos jóvenes que se refugiaron con sus madres el invierno pasado y fueron expulsados esta primavera. Sin importar lo grandes y peludos que parezcan, estos osos tienen alrededor de 18 meses y solo están tratando de aprender a vivir solos. Los machos jóvenes necesitan dispersarse y encontrar un hogar donde puedan encontrar alimento, refugio y, eventualmente, una pareja. Sin embargo, a las osas jóvenes a menudo se les permite mudarse al lado de sus madres, por lo que la mayoría de los osos errantes son machos. Estos osos jóvenes a menudo son solitarios y carecen de las habilidades de supervivencia completamente desarrolladas de un oso adulto. También son hambrientos y curiosos, y exploran cualquier cosa que parezca una fuente de alimento. Al igual que los adolescentes humanos, se encuentran en una etapa de la vida muy influenciable. Si descubren rápidamente que deben evitar los lugares humanos, se verán obligados a aprender a ganarse la vida como osos salvajes. Si encuentran fácil el alimento en el jardín, emprenden un camino que a menudo es un callejón sin salida para ellos.

Los osos machos adultos vagan por todas partes en busca de pareja. Tanto los machos como las hembras pueden aparearse varias veces a principios del verano; de hecho, no es raro que los cachorros de una misma camada tengan un padre diferente. Pero las hembras rara vez abandonan sus territorios; por el bien del acervo genético, dejan que los machos las busquen. Por lo tanto, los osos machos adultos pueden recorrer largas distancias a través de los territorios de varias hembras.

Las madres primerizas tienen muchas bocas que alimentar. Las madres osas pueden tener entre uno y seis cachorros, que dependen de ella para su supervivencia. Las fuentes naturales de alimento de primavera y principios de verano, como la hierba y las plantas en desarrollo, no son tan calóricas ni nutritivas como los frutos secos y las frutas que maduran más tarde en el año. Por eso, las osas madres a menudo necesitan alejarse más de sus guaridas en busca de alimento. Los cachorros se parecen a sus padres en varios aspectos: son muy inteligentes, aprenden rápido y son muy adaptables. Por lo tanto, si la madre les enseña a saquear la basura, a derribar los comederos de pájaros o a entrar por las puertas para mascotas a ver qué hay en la cocina, se generan nuevos problemas para las personas y los osos.

Mantén una vigilancia extrema durante esta época tan crítica. Sigue los fundamentos de BearWise en casa y utiliza la lista de verificación de BearWise para el hogar. Asegúrate de que no haya nada alrededor de tu propiedad o casa que pueda atraer a los osos. No te acerques a los osos. No los alimentes. No llames a todos tus vecinos para que vengan a observar. Si el oso se dirige a un lugar seguro (para osos), simplemente déjalo en paz. Si le preocupa que esté en peligro porque deambula por una zona densamente poblada, llame a la agencia estatal de vida silvestre. Y asegúrese de que usted y sus vecinos no tengan fuentes de alimento, alimento para mascotas, alpiste u otros atrayentes sin asegurar que lo tienten a rondar.

Foto de un oso grizzly por Janko Ferlic de pexel.com

Oso con mensaje de WISE Bear extraída del sitio web de WISE Bear