Personas con Proposito

#Latinaherstory

por Talia Rodríguez

Todos los domingos mi abuela escuchaba la radio de la iglesia. Énfasis en ESCUCHABA, cegada después de una demanda temprana por negligencia médica, los médicos cortaron sus retinas, y en lugar de sin gafas, sin vista. Entonces, ESCUCHAR, era importante para la abuela. Transportó su pequeño 5 pies (cuerpo cansado de una vida literal de largo trabajo físico y criando a 7 hijos como viuda) a otros lugares y otros tiempos.

“Back in the day” recuerdos de escuchar la radio de la iglesia y cantar a sus pies. Entonces la iglesia española no estaba en la televisión, no había mega zooms de iglesia (no teníamos internet, incluso si lo había). Las opciones eran las siguientes: el buen autobús de la iglesia y si no estabas listo cuando ese pastor golpeó la bocina, te estaban dejando y vergüenza. Como estudiante de derecho, me sacrificé asistiendo a la Universidad de Derecho del Distrito de Columbia y la Beca Medgar Evers, para esos domingos con la abuela y mis tías, las ventanas heladas fuera de un mundo de -10 grados, dentro de un mundo de 90 + grados, montones y montones de plantas de interior y la radio.

Me convertí en columnista en 2019 para la abuela, que se fue durante años, todavía quería hablar. Y en mayo de 2021 comencé una transmisión en vivo de podcast piloto y con la ayuda de algunos amigos en septiembre de 2022 comencé un programa de radio, en vivo en SUNY Buffalo State University. Moviendo mi camino cada vez más cerca de una Reina que allanó el camino para mí, Fanny.

#latinaherstory Agosto -Fanny Villarreal, líder cristiana tradicional Peruana- puede ver una “oportunidad-brecha” y crear una infraestructura para llenarla, que sea autosostenible e institucionalizada. Como neoyorquina recién llegada, luchó para acceder a la información necesaria, por lo que comenzó un programa de radio en 1993 Nosotros Radio Inc., “Your Latino Voice”. “Nosotros fue creado en 1993 y es un programa educativo bilingüe que proporciona información, mensajes positivos, esperanza y valores junto con la música latina con sede en Syracuse, Nueva York, pero con una base de oyentes global. También cofundó el Festival Latino; la Hispanic Coalition NY, Inc. y la Latino Scholarship in CNY Community Foundation”.

Y eso fue en su tiempo libre, en el oeste de Nueva York, vecino a vecino, Fanny es una “Do-er”.

Comenzando hacia atrás, “Actualmente se desempeña como la primer miembro Latina de la junta directiva de la Agencia de Desarrollo Industrial del Condado de Onondaga (OCIDA) y Excellus Blue Cross and Blue Shield Company. Además, fue nombrada por el alcalde Walsh como la primera comisionada latina en el Departamento de Calidad de Vida y nombrada por el gobernador Cuomo como uno de los miembros de la junta de Re-Start NY que representa al centro de Nueva York”. Y como mis vecinos en el centro del estado de la ciudad dirían “deja de jugar con ella”.

Al asumir el papel de defensor, internalizas las emociones de las personas por las que luchan. Con confianza pero sincera vulnerabilidad, Fanny habla por generaciones de latinas cuyas voces permanecieron sin ser escuchadas en los pasillos del poder Y en las ondas. Proporcionando un tono inquebrantable para millones de trabajadores latinos llenos de tristeza y fortaleza. El impacto de Fanny a partir de la década de 1990 en la radio y llevar su voz al servicio público es difícil de cuantificar, NPR informó en 2022 que solo el 7% de los trabajadores en los medios son latinos y solo el 3% son latinos, menos en 1993.

Con múltiples talentos, su nombramiento como funcionaria de salud pública está más allá del servicio histórico tanto a nivel de la ciudad como a nivel estatal.

Madre orgullosa, se define primero a través de su servicio a los demás, a Dios, a sus hijos, a su familia, habla con orgullo de una vida pasada en Perú y aún más orgullosa de su vida en Siracusa. La identidad de Fanny como líder de nuevos estadounidenses, negocios, cívicos, fe y medios de comunicación es un testimonio del amor de Syracuse y el estado de Nueva York por los hacedores y las personas con propósito.

Y para Fanny, parte de su propósito, es ir primero. Y -Ella tiene eso pasado de moda. Y por eso me he beneficiado. Lea la entrevista completa de Fanny a continuacion.

1. ¿Quién es Fanny y qué valores se inculcaron en su hogar? — Fanny Villarreal nació y creció en Perú en una familia militar. Creció en un hogar católico muy conservador, donde aprendió los valores del amor, la comprensión, la educación, la paz y el significado de la equidad. Obtuvo una licenciatura y una maestría en estudios de derecho. Trabajó como juez en Perú hasta 1991, cuando se mudó a Syracuse e inmediatamente comenzó a trabajar en la comunidad. Su primer puesto fue como cajera en los Supermercados Hermanos de Nojaim. Mientras continuaba su educación y dominaba sus habilidades de alfabetización en inglés, se volvió cada vez más consciente y preocupada por el estado de los latinos de Syracuse y el condado de Onondaga. Y así, como es típico en ella, se involucró en lugar de quedarse parada para mirar desde un costado y creó Nosotros Radio Inc., “Tu Voz Latina”. Nosotros fue creado en 1993 y es un programa educativo bilingüe que brinda información, mensajes positivos, esperanza y valores junto con la música latina. Tiene su sede en Syracuse, NY, pero tiene oyentes en todo el mundo a través de las redes sociales y la radio Tunein. También cofundó el Festival Latino, la Coalición Hispana NY Inc. y la Beca Latina en la Fundación Comunitaria CNY.

2. ¿Cómo fue ser estudiante y tu momento de aprendizaje favorito mientras crecías? — Fanny asistió a una escuela católica solo para niñas llamada “Sagrado Corazón”. Ella fue allí desde Pre-K hasta el grado 12. Fanny siempre se sentaba al frente del salón de clases para poder hacer preguntas y ver las reacciones de la maestra. Fanny asistió a la Facultad de Derecho de San Martín de Porres, una Universidad Católica. Allí descubrió lo que significaba estar rodeada de hombres. Sus momentos de aprendizaje favoritos mientras crecía eran las conversaciones entre su padre y ella. Su padre empoderó a Fanny para que fuera lo mejor que podía ser y para empoderar a otros también.

3. ¿Se ve Fanny a sí misma como una líder y, de ser así, por qué? — Fanny es una líder natural como lo describe su mejor amiga Diana Pérez. Simplemente se involucra en lo que cree que es lo correcto. La pasión y el amor de Fanny por su comunidad la han llevado a postularse para un cargo público, se desempeñó como Directora Ejecutiva de La Liga/Liga de Acción Española y se desempeñó como Directora de Desarrollo Familiar y Comunitario de PEACE Inc. Además, ha sido miembro activo de varias juntas, entre ellas, The Syracuse Neighborhood Initiative (SNI), Onondaga Citizens League (OCL), Tomorrow’s Neighborhoods Today (TNT), Fair Housing of CNY, HomeHead Quarters Inc. y American Heart Association, por nombrar algunas. Actualmente se desempeña como la primera latina miembro de la junta en la Agencia de Desarrollo Industrial del Condado de Onondaga (OCIDA) y Excellus BlueCross and BlueShield Company. Además, fue nombrada por el alcalde Walsh como la Primera Comisionada Latina en el Departamento de Calidad de Vida y nombrada por el Gobernador Cuomo como uno de los miembros de la junta de Re-Start NY en representación de Central New York, durante la pandemia.

Fanny ha recibido numerosos premios, entre ellos The Lifetime Achievement of Success Business Women; el Premio al Buen Vecino de la Cruz Roja del Estado de Nueva York; “40 menores de 40”; Premio al Liderazgo Latino (en representación del Estado de Nueva York) de la Fundación Nacional de Mujeres Legisladoras en Washington DC; Mujer Distinguida del Estado de Nueva York; Compromiso con la Educación de la Universidad de Syracuse; Premio del Salón de la Fama de Mujeres Destacadas en Servicios Humanos; junto con varias menciones del estado de Nueva York del asambleísta William Magnarelli, el senador John DeFrancisco y la senadora May, así como reconocimientos de la oficina del congresista John Katko.

4. ¿Cómo define a un defensor o un aliado y cómo ve crecer su defensa? — Fanny se convirtió en una defensora aún más fuerte del racismo y la equidad cuando se convirtió en la nueva directora ejecutiva de la YWCA en enero de 2013. La YWCA de Syracuse y el condado de Onondaga Inc. se dedica a eliminar el racismo, empoderar a las mujeres y promover la paz, la justicia, la libertad y la dignidad para todos. El equipo, el personal y los miembros de la junta de la YWCA se esfuerzan por desarrollar programas y servicios intencionales basados en la misión que satisfagan las necesidades de las mujeres y las niñas en la comunidad. Fanny ama su trabajo y cree que tiene al mejor equipo que ha trabajado con ella. El objetivo personal de Fanny es ayudar a todas las personas a iniciar el autodescubrimiento. Ella cree que la educación es la clave del éxito y ha alentado a varios miembros de la comunidad a continuar su educación, y ese es su orgullo mientras continúa tomando clases en la Escuela Maxwell de la Universidad de Syracuse. Le encanta enseñar a las personas cómo crear sus metas y seguir sus sueños. Ella espera que sus experiencias, logros y desafíos ayuden a otros a tener éxito. Su inmensurable amor a Dios la ha ayudado a salir de las experiencias más oscuras que ha enfrentado. Fanny vive en Syracuse con sus dos hijos: Brian, que asiste al Instituto de Tecnología de Rochester y Carlos, que está en el grado 11.

5. ¿Tiene un modelo a seguir? En caso afirmativo, ¿quién? ¿Qué tipo de modelo a seguir quiere ser para las generaciones futuras? — Sí, Jesús. Siempre recuerdo todos los momentos de enseñanza que tuvo con sus seguidores. Las descripciones de la Biblia son increíbles. Hay un antes y un después de él. Nadie en la historia tiene ese tipo de registro. Era una persona cariñosa, cariñosa pero fuerte.

6. ¿Qué es algo que Fanny ama de sí misma? — A Fanny le encanta el hecho de que es muy persistente. Si no sabe algo, buscará información y se educará sobre el tema. Si no encuentra ninguna información al respecto, creará una forma de encontrarla. Casi nunca acepta un no como respuesta final, piensa que siempre hay una manera de crearlo.

Talia Rodríguez es una Latina Bi-Racial, bicultural y bilingüe de Buffalo. La misión de la Sra. Rodríguez es escribir sobre las Latinas, que han dado forma al rostro de nuestra ciudad y nuestra región. La Sra. Rodríguez cree que nuestra propia gente debe inspirarnos y, al contar nuestras historias colectivas, impulsamos a nuestra comunidad hacia adelante. La Sra. Rodríguez es defensora y organizadora de la comunidad. Es una West Sider de quinta generación, se graduó de la Facultad de Derecho de SUNY Buffalo y es una ávida fanática del béisbol. Vive en el West Side con su hijo pequeño A.J… La Sra. Rodríguez es miembro de la junta directiva de varias organizaciones, incluido el Belle Center, donde asistió a la guardería. A la Sra. Rodríguez le encanta el arte, la música, la comida y sus vecinos.