Permisos de Trabajo basados en Asilo – ¿365 o 180 días? ¿y qué está pasando con el impuesto para las Huellas de $85?

por Jose Enrique Perez

Muchas políticas migratorias han estado cambiando bajo la Administración de Biden y TODAS han sido para BENEFICIAR a los inmigrantes. De hecho, todos esos cambios han estado devolviendo lucidez a todos los cambios que el pasado Presidente Trump hizo en CONTRA de los inmigrantes.

Durante la administración pasada, el reloj del asilo (conocido como el EAD clock) fue cambiado de 180 días a 365 días. Lo que quiere decir esto es que una persona buscando asilo para poder aplicar para un permiso de trabajo entonces tenía que introducir la Forma I-765 bajo la categoría (c)(8). El aplicante después tenía que esperar 365 días desde el día en que la petición de asilo, Forma I-589, fue introducida en la corte o con USCIS antes de que pudiera calificar para un permiso de trabajo. Claramente esta regla de 365 días fue creada para obligar a los aplicantes a que se tuvieran que ir del país porque no tenían ni siquiera con que comer. Sin embargo, el mes pasado, la Administración de Biden eliminó esa regla y puso de nuevo la ley de los 180 días. Por lo tanto, tú puedes ahora aplicar para un permiso de trabajo a los 150 días después de introducir la aplicación de asilo en lugar de esperar 365 días. Eso quiere decir, tú puedes introducir la forma I-765 basada en asilo solo 150 días después de haber introducido la aplicación de asilo. Sin embargo, tú no eres elegible para obtener el permiso de trabajo (EAD por sus siglas en Ingles) hasta que la aplicación de asilo no haya estado pendiente por un total de 180 días. El periodo de espera de 150 días y el periodo de elegibilidad de 180 días, el cual es referido comúnmente como el reloj del asilo, no incluye retrasos que hayan sido causado o creados por el aplicante en su proceso de asilo con USCIS o con la corte de in migración

Asimismo, la Administración de Biden eliminó el impuesto que la Administración de Trump impuso a la aplicación de asilo. El impuesto de $85 para las huellas digitales fue impuesto hace un par de años atrás y muchas organizaciones de los derechos civiles han dicho que ese impuesto, a pesar de no ser muy alto, previno que muchos inmigrantes buscando asilo no hayan podido aplicar por permisos de trabajo ya que no tenían los $85 para hacerlo.

Después de una decisión reciente en las cortes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en Ingles) anunció que no iban a pelear más en las cortes ni tampoco apoyar las reglas impuestas por Trump con relación a los asilos. Por lo tanto, si tu estás introduciendo la forma I-765, Aplicación para el Permiso de Trabajo, bajo la categoría (c)(8), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración dijo que puedes ignorar la porción de la Form I-765 en sus instrucciones en la página 2 que requiere pagar el impuesto de las huellas. Por lo tanto, USCIS pronto va a corregir la forma y sus instrucciones.

fotos fueron tomadas por Sora Shimazaki y Gustavo Fring de pexel.

Debes recordar que mis artículos, y en particular la intención de este artículo no es darte consejo legal; al contrario, fue redactado con la intención de guiarte o informarte acerca de inmigración. Además, este artículo no identifica o explica todos los posibles problemas que se puedan presentar con estas leyes. Cada caso tiene hechos particulares y específicos que por lo tanto podrían determinar o arrojar diferentes resultados.

