Nuestra Comunidad, Nuestras Memorias

El Alzheimer en la Comunidad Latina: Una Conversación que Ya No Podemos Evitar

por Raquel Singletary – Gerente Bilingüe de Programas | Capitulo de Rochester y la Region de Finger Lakes de Alzheimer’s Association

En muchas familias Latinas, la pérdida de memoria suele explicarse con frases como: “Es la edad”, “Se está poniendo viejo(a)” o “Siempre ha sido olvidadizo(a)”. Por amor y respeto hacia nuestros mayores, a veces evitamos conversaciones difíciles sobre cambios en la memoria, el comportamiento o la capacidad de pensar con claridad. Sin embargo, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias están afectando a las familias Latinas de manera desproporcionada, lo que hace que estas conversaciones sean más importantes que nunca.

Como mujer puertorriqueña, ministra ordenada y Gerente Bilingüe de Programas del Capítulo de Rochester y la Region de Finger Lakes de Alzheimer’s Association, tengo el privilegio de acompañar a familias todos los días mientras enfrentan los desafíos del Alzheimer y otras formas de demencia. He escuchado a cuidadores agotados, pero profundamente comprometidos con el cuidado de sus seres queridos. He conocido hijos e hijas adultos que luchan por comprender lo que está ocurriendo con sus padres. Y he conversado con personas que desearían haber buscado respuestas mucho antes.

La realidad es que la enfermedad de Alzheimer representa uno de los mayores desafíos de salud pública que enfrenta nuestro país. Actualmente, más de 7 millones de estadounidenses viven con Alzheimer. Además, las personas Hispanas y Latinas tienen aproximadamente 1.5 veces más probabilidades de desarrollar Alzheimer u otro tipo de demencia que las personas blancas no Hispanas.

Estas estadísticas son importantes para nuestra comunidad local. El condado de Monroe alberga aproximadamente 75,000 residentes Hispanos y Latinos, y casi el 20% de la población de la ciudad de Rochester se identifica como Hispana o Latina. A medida que nuestra comunidad continúa creciendo y envejeciendo, también aumenta la necesidad de educación, sensibilización, apoyo y recursos culturalmente relevantes.

Aunque mi trabajo se enfoca principalmente en Rochester y la región de Finger Lakes, la necesidad de educación sobre el Alzheimer y apoyo para cuidadores se extiende a comunidades Latinas en todo el norte y centro del estado de Nueva York. En la ciudad de Syracuse, aproximadamente el 10% de los residentes se identifican como Hispanos o Latinos, representando alrededor de 15,000 personas. A medida que nuestras comunidades continúan creciendo y envejeciendo, estas conversaciones se vuelven cada vez más importantes.

Este tema es profundamente personal para mí. A lo largo de mis años de servicio comunitario y ministerio, he sido testigo de la fortaleza, la resiliencia y la compasión de las familias Latinas. También he visto los desafíos que enfrentan cuando un ser querido comienza a experimentar pérdida de memoria o deterioro cognitivo. Con demasiada frecuencia, las familias sufren en silencio, sin saber a dónde acudir en busca de respuestas o apoyo.

En mi trabajo, con frecuencia me encuentro con familias que me dicen que esperaron meses, e incluso años, para buscar ayuda porque pensaban que la pérdida de memoria era simplemente una parte normal del envejecimiento. Cuando finalmente llegan a nosotros, muchas veces me dicen que desearían haber sabido antes que existían recursos y apoyo disponibles.

Hoy, en mi función dentro de la Alzheimer’s Association, tengo el privilegio de conectar a las familias con educación, grupos de apoyo, recursos comunitarios y esperanza. Cada conversación refuerza el mismo mensaje: nuestra comunidad necesita más información, más comprensión y más oportunidades para hablar abiertamente sobre la salud cerebral.

Una de las mayores fortalezas de la cultura Latina es nuestro compromiso con la familia. Muchos de nosotros creemos firmemente en cuidar de nuestros seres queridos en el hogar. Aunque esta dedicación es admirable, también puede significar que los cuidadores asuman enormes responsabilidades sin darse cuenta de que existe ayuda disponible. Muchos equilibran el cuidado de un familiar con el trabajo, el ministerio, la crianza de hijos y otras responsabilidades familiares. Nadie debería enfrentar el Alzheimer solo.

Otro desafío que enfrenta nuestra comunidad es el estigma. Algunas familias dudan en buscar ayuda porque temen ser juzgadas, malinterpretan los síntomas o creen que la pérdida de memoria es simplemente una parte normal del envejecimiento.

La verdad es que el Alzheimer no es una parte normal del envejecimiento. Aunque todos podemos olvidar algo de vez en cuando, la pérdida persistente de memoria, la dificultad para realizar tareas conocidas, la confusión con respecto al tiempo o el lugar, los problemas de comunicación y los cambios en el juicio pueden ser señales de algo más serio. La detección temprana puede ayudar a las familias a acceder a apoyo, planificar para el futuro y aprovechar tratamientos y servicios disponibles.

Durante el último año, he dado prioridad a fortalecer relaciones con pastores, ministros y líderes de fe Latinos en Rochester y la región de Finger Lakes. Estos líderes son voces de confianza dentro de sus congregaciones y con frecuencia acompañan a las familias durante algunos de los momentos más difíciles de sus vidas.

A través de conversaciones con líderes de decenas de iglesias, una realidad ha quedado clara: existe un creciente deseo de contar con información y recursos que ayuden a las comunidades de fe a apoyar mejor a las familias afectadas por el Alzheimer y otras demencias.

En Rochester y la región de Finger Lakes contamos con una vibrante comunidad de fe Latina. Solo en el área de Rochester existen más de 80 iglesias Latinas sirviendo a individuos y familias cada semana. Para muchas personas, los pastores, ministros y líderes de iglesia son de las primeras personas a quienes recurren durante momentos de incertidumbre, duelo, enfermedad o desafíos relacionados con el cuidado de un ser querido.

Los líderes de fe están en una posición única para ayudar a reducir el estigma, promover conversaciones sobre la salud cerebral y conectar a las familias con información y recursos confiables.

Por esa razón nos sentimos orgullosos de presentar nuestro segundo Desayuno para Líderes de Fe Latinos, que se llevará a cabo el jueves 13 de agosto de 2026 a las 8:00 de la mañana. Continuando las relaciones establecidas durante nuestro encuentro inaugural, este evento reunirá a pastores, ministros, líderes de iglesias, profesionales de la salud y organizaciones comunitarias comprometidas con el bienestar de las familias Latinas.

Juntos dialogaremos sobre el impacto del Alzheimer, los recursos disponibles y maneras prácticas en que las comunidades de fe pueden responder con compasión, comprensión y apoyo.

Este evento es gratuito, pero requiere inscripción previa. Si usted es pastor, ministro, líder de iglesia o representa una organización basada en la fe, le invito cordialmente a participar. Las organizaciones comunitarias interesadas en compartir recursos con los asistentes también son bienvenidas.

Para obtener más información, registrarse para el evento o acceder a recursos gratuitos sobre Alzheimer y otras demencias en inglés o español, puede comunicarse conmigo al correo electrónico rsingletary@alz.org o llamar a la línea de ayuda de la Alzheimer’s Association, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al 800-272-3900.

La enfermedad de Alzheimer puede afectar la memoria, pero no puede borrar la dignidad, el propósito, la fe ni el amor. Como comunidad, tenemos la oportunidad de asegurarnos de que cada persona que vive con Alzheimer y cada cuidador que recorre este camino sepa que no está solo, que es visto, valorado y apoyado.

Esa conversación comienza con la sensibilización, continúa a través de la educación y se fortalece cuando las familias, las comunidades de fe, los profesionales de la salud y los líderes comunitarios trabajan juntos para cuidarse mutuamente.

Porque cuidar nuestra memoria también es una forma de honrar nuestra historia, nuestras familias y las generaciones futuras.

La conversación ya no puede esperar.

Sobre la Autora – Raquel Singletary es Gerente de Programas de la Alzheimer’s Association Rochester & Finger Lakes Region, donde lidera iniciativas bilingües de alcance comunitario, educación y participación comunitaria en Rochester y el condado de Monroe. También es ministra ordenada y líder comunitaria, con más de tres décadas de servicio a la comunidad Latina. A través de su trabajo, está comprometida con garantizar que las familias Latinas tengan acceso a educación, recursos y apoyo culturalmente relevantes relacionados con el Alzheimer y otras demencias.

Fuentes y Referencias de Datos

Alzheimer’s Association 2026 Alzheimer’s Disease Facts & Figures Report

Recursos de la Alzheimer’s Association sobre la comunidad Hispana/Latina y la enfermedad de Alzheimer

U.S. Census Bureau Quick Facts: Rochester, New York and Syracuse, New York

Datos demográficos y perfiles comunitarios del condado de Monroe

Datos demográficos y poblacionales de la ciudad de Syracuse

Estimados poblacionales del Estado de Nueva York y del Censo de los Estados Unidos

Foto de un momento tierno entre generaciones, de Priscilla Cezar; foto de una mujer y un hombre mayores sonrientes, de Yanery Villarraga Tole; y foto de mujeres de cuatro generaciones en un evento al aire libre, de eduardo199o9 (vía pexels.com).