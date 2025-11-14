by Matthew Harrison

¿Tiene dificultades para eliminar el moho de paredes, techos y otras superficies? El Gobierno estima que hasta una cuarta parte de los hogares en Inglaterra podrían sufrir de humedad y moho. Así que no está solo.

Cualquiera que lo haya intentado sabe que eliminar el moho puede ser difícil. Para colmo, hay tantos productos y trucos que es difícil saber qué funciona y qué no. Para ayudarle a distinguir entre lo bueno y lo malo, el experto en limpieza Matthew Harrison de PriceYourJob.co.uk describe los mejores y peores métodos para eliminar el moho y explica cómo evitar que vuelva.

¿Por qué es Tan Importante Eliminar el Moho?

El moho es un hongo, y algunos tipos, como el moho negro, pueden ser perjudiciales para la salud. Liberan esporas y toxinas que pueden causar erupciones, reacciones alérgicas, problemas respiratorios e inflamación. Si deja el moho, crecerá y se extenderá por toda la casa, dejándole expuesto a graves enfermedades respiratorias y afecciones cutáneas.

Los Mejores Métodos para Eliminar el Moho

Existen varias maneras efectivas de eliminar el moho de las superficies del hogar, pero estas son las que mejor funcionan:

Limpiadores de Moho y Hongos

Un producto de limpieza de moho y hongos disponible en el mercado es uno de los métodos más eficaces y sencillos para eliminar el moho. Sin embargo, existen dos tipos diferentes de quitamoho, por lo que conviene revisar la etiqueta del producto que se compra:

• Limpiador de Moho y Hongos a Base de Cloruro: Este producto utiliza un compuesto de cloruro, como el hipoclorito de sodio o el cloruro de benzalconio, para eliminar el moho y las manchas negras. Se puede usar en azulejos, juntas y selladores de silicona, por lo que es ideal para eliminar el moho de baños y cocinas. Debe abrir las ventanas al usarlo y no debe combinarlo con otros productos de limpieza, ya que puede ser peligroso.

• Limpiador Biocida de Moho y Hongos: Este producto suele utilizar un compuesto de amonio como biocida y desinfectante para eliminar las esporas y prevenir la aparición de moho. Este quitamoho no tiene efecto blanqueador, por lo que deberá limpiar las manchas después de que el biocida haya hecho su efecto. Sin embargo, estos limpiadores suelen ser más adecuados para textiles, madera y plástico.

Vinagre Blanco

Si prefiere usar un limpiador natural y evitar productos químicos agresivos, el vinagre blanco es una buena solución. Sus propiedades antifúngicas y antibacterianas le permiten eliminar el moho, aunque se cree que solo tiene una eficacia del 80 % y puede ser más lento que los productos comerciales. Sin embargo, es más seguro para usar en telas que algunos quitamohos comerciales y se puede usar sin necesidad de diluirlo.

Jugo de Limón

Si te interesa usar un quitamoho natural pero no soportas el olor acre del vinagre, puedes usar jugo de limón, ya que tiene las mismas propiedades. Es mejor usarlo sin diluir y dejarlo actuar un rato antes de limpiar el moho.

Aceite de Árbol de Té

Otro agente antifúngico y antibacteriano natural es el aceite de árbol de té. Al igual que el vinagre y el jugo de limón, necesita un poco de tiempo para actuar. La mejor manera de usar el aceite de árbol de té es diluirlo en agua y verterlo en una botella con atomizador.

Bicarbonato de Sodio

El moho prefiere un ambiente ligeramente ácido, por lo que el pH alcalino del bicarbonato de sodio puede ser bueno para eliminarlo. También neutraliza los olores rancios que crea. El bicarbonato de sodio se puede usar como pasta para ayudar a eliminar el moho de las superficies o como aerosol. Es un limpiador ecológico, seguro para la mayoría de las superficies y no es dañino para mascotas ni niños. Sin embargo, el bicarbonato de sodio no es tan efectivo como otras soluciones naturales, por lo que podrías necesitar frotar más. Por lo tanto, solo es adecuado para tratar pequeñas manchas de moho.

Peróxido de Hidrógeno

El peróxido de hidrógeno puede ayudar a descomponer el moho y, diluido, se puede usar en telas (siempre que hagas una prueba en una zona pequeña). Aunque es bastante efectivo para eliminar el moho, el peróxido de hidrógeno no es tan efectivo en superficies duras como un limpiador comercial de moho y hongos. Dicho esto, no produce vapores desagradables, por lo que es una mejor solución que el blanqueador doméstico.

Los Peores Métodos para Eliminar el Moho

Blanqueador

Si bien la blanqueador no es el peor método para limpiar el moho, existen mejores productos que puedes usar. No funciona bien en superficies porosas y puede decolorar y dañar algunas superficies. También vale la pena recordar que es un producto químico agresivo, por lo que es necesario usar guantes de limpieza y mantener las habitaciones bien ventiladas.

Cepillado y Raspado

Cepillar y raspar las manchas de moho liberará esporas al aire. Esto corre el riesgo de propagar el moho a otras superficies y podrías terminar inhalándolas.

Agua Jabonosa

Para evitar el uso de productos químicos agresivos, puedes optar por usar un detergente suave, como lavavajillas, con agua tibia. Pero aunque puede ayudar a limpiar parte del moho, no podrá eliminarlo por completo y es poco probable que mate las esporas.

Limpieza con Vapor

El vapor necesita estar muy caliente para eliminar el moho, por lo que muchos limpiadores a vapor domésticos no son efectivos. Además, aumentan los niveles de humedad en una habitación. Por lo tanto, se corre el riesgo de crear el ambiente perfecto para que el moho vuelva a crecer rápidamente. El vapor a presión puede dispersar las esporas en el aire. Los limpiadores con poco vapor pueden funcionar sin aumentar demasiado la humedad, pero es posible que deba usar un limpiador de moho natural o químico para asegurarse de eliminarlo por completo.

Pintar Encima

El moho es antiestético, y si le ha costado eliminarlo de las paredes y techos, podría verse tentado a pintar encima. Aunque esto puede disimular las horribles manchas negras, no eliminará el moho ni abordará su causa raíz. Por lo tanto, el moho no tardará en volver.

Cómo Eliminar el Moho de Forma Segura

Es mejor usar guantes de goma y mascarilla para reducir el contacto cercano con productos químicos y esporas de moho. Si el moho está muy extendido, es mejor llamar a un servicio de limpieza especializado en lugar de intentar eliminarlo usted mismo.

¿Qué Causa la Aparición de Moho?

Si elimina el moho de su casa sin tratar la causa, volverá a crecer. Las siguientes son causas comunes de moho:

• Goteras en el techo

• Canaletas obstruidas

• Grietas en ladrillos y revoco

• Humedad de teteras, cocinas y duchas

• Ventilación deficiente, incluyendo rejillas de ventilación obstruidas

Cómo Prevenir la Aparición de Moho en Su Casa

Si quiere evitar que el moho vuelva a crecer, estos son los pasos esenciales que debe seguir:

• Realice un buen mantenimiento de su casa, incluyendo inspeccionar el techo regularmente y limpiar las canaletas cada seis meses.

• Instale extractores de aire en la cocina y el baño para eliminar el exceso de humedad.

• Cuelgue la ropa al aire libre siempre que sea posible.

• Use un deshumidificador si seca la ropa en el interior o nota condensación en las superficies.

• Encienda la calefacción cuando haga frío para reducir la condensación.

• Abra las ventanas a diario para ventilar la casa.

Conclusiones

Ahora ya sabe qué métodos funcionan y cuáles no para eliminar el moho de su casa. Hay muchos métodos que funcionan, pero algunos son más efectivos que otros. Asegúrese de elegir un método adecuado para la superficie que va a limpiar. Si el moho está muy extendido o es difícil de eliminar, los servicios de limpieza especializados son la mejor y más segura manera de abordar el problema. Una vez que haya eliminado el moho con éxito, es importante tomar medidas para evitar que vuelva.

Matthew Harrison lleva más de veinte años trabajando en el sector de la limpieza. Actualmente, se especializa en la limpieza profesional de suelos, así como en la limpieza comercial, y también aparece regularmente como experto en limpieza en diversas publicaciones de prestigio.

Fotografía de moho en la pared por Sergei Starostin y fotografía de una persona desinfectando una habitación por Roger Brown de pexels.com