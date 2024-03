SALUD

Estrategias para reducir las ITS: “Doxy-PEP”

por Vincent Betti

Información Básica

Las infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo gonorrea, clamidia, y sífilis, pueden causar daño a las personas infectadas. Afortunadamente, sus tratamientos son efectivos si las empiezan a curar temprano. Pero hay un problema con las personas infectadas, especialmente los varones, a veces no muestran síntomas y pueden transmitir las infecciones sin saber(2). Los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) tienen tasas de infecciones más altas que la población en general a causa de ésto(7). Entonces, es necesario implementar estrategias para reducir las ITS con bacterias en esta comunidad.

Las tasas de infección con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) han bajado en los últimos años por la intervención en el tratamiento y la prevención de la infección(6). Hay medicinas para prevenir la infección, como “PreP”, que se toma cada día, y hay medicinas para eliminar el virus, como “PEP”, que se toma después de las interacciones sexuales(6). Es mucho más complicado prevenir las infecciones con bacteria, como sífilis y clamidia, que las infecciones con virus porque los antibióticos combaten las bacterias, y tienen más riesgos que los antivirales. Sin embargo, una nueva evidencia muestra que la doxiciclina es un antibiótico que puede ser usado para tratar clamidia y sífilis después de las relaciones sexuales (“PEP”)(4).

La Doxiciclina es un antibiótico que tiene eficacia contra bacterias específicas, como clamidia, y la enfermedad de Lyme. Tiene algunos efectos secundarios, como diarrea y vómitos, pero no tiene ningún efecto grave(1). La Doxiciclina no debe mezclarse con productos que tienen leche porque la leche puede bajar la eficacia(1). También, las personas embarazadas no deben tomar Doxiciclina porque puede ser peligroso para el feto. Sobre todo, es una medicina efectiva y segura cuando sea indicada por su doctor, pero es importante saber sobre los efectos secundarios.

Pero, la Doxiciclina como profilaxis contra los ITS es un tema polémico. Principalmente, el problema es que las bacterias pueden convertirse en resistentes a los antibióticos como la Doxiciclina, si la persona la toma muchas veces. La resistencia es una amenaza seria porque puede eliminar los tratamientos efectivos que existen ahora(5). Muchos expertos cuestionan si la prevención de algunas ITS vale la pena. Es la razón por la cual esta estrategia de prevención no está disponible al público ahora como PreP/PEP(8).

Reglas oficiales y Conclusión

En este momento, el CDC ha propuesto algunas reglas preliminares para los médicos y sus pacientes(3). En noviembre del 2023, hubo una llamada al público para obtener opiniones sobre estas reglas y poco tiempo después de que este artículo fue escrito, no hubo nada oficial. Es importante considerar los efectos secundarios y el riesgo de desarrollar resistencia contra los tratamientos típicos antes de considerar la Doxiciclina. En este momento, las personas designadas como varones desde el nacimiento, que tienen sexo con hombres, especialmente si tienen sexo sin protección con más de un hombre o que han tenido una ITS el año pasado, deberían hablar con su médico sobre el uso de Doxiciclina(3,7,8).

Referencias

Vincent (Vinny) es de Jessup, Pennsylvania. Se graduó de la Universidad de Colgate con títulos en bioquímica y literatura española en 2021 antes de empezar como un estudiante de medicina en la Universidad de Rochester. Él está dedicado a proveer cuidado médico a los pacientes hispanohablantes en su lengua natal, y por esa razón él participa en el “LatinX Health Pathway” en la escuela de medicine. Él quiere ser psiquiatra después de graduarse en 2025.