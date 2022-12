Dueña de su propio Destino

Latinaherstory

por Talia Rodriguez

No se puede subestimar el poder de la automotivación. A menudo, pienso en mi abuela. En los momentos previos a que decidiera abordar el autobús a la Marcha en Washington con Martin Luther King jr., – ¿Qué la motivó? A menudo me preguntan ¿qué me motiva? Cierro los ojos y a veces los escucho reírse a mi alrededor (incluso los adultos se rieron de mí cuando les dije que quería ser abogada). La pregunta más operativa no es realmente ¿qué me motiva hoy? Hablando de manera concisa, “No tengo otra opción”. de dónde vengo, todavía estamos peleando. Seguimos luchando por la representación, por la visibilidad, por el reconocimiento (y nuestra Evelyn Zapata lidera la lucha). Hablando de motivación, habla conmigo a los 8 años: nada con lo que jugar. Lo tuve rudo – old school “tu mamá es blancas no nos perteneces- rudo”, “Vuelve a tu país” – rudo, “cariño no importa tú puedes leer en rudo español”.

Yo de 8 años no sabía leer. No sabía que era disléxica en ese entonces, la escuela era racista, los niños a mi alrededor me odiaban y me lo decían todos los días. Mi familia trabajaba horas extras, como lo hacía la mamá de Evelyn. Ni siquiera tenía ropa nueva porque mis padres estaban trabajando duro para enviarme a mantenerme en el sistema escolar racista. Recuerdo caminar a la escuela con los pantalones que compré en Amvets on elmwood pensando: voy a tener éxito. Mirando hacia atrás, estaba agotada, al menos para un niño, hiper vigilante, cambio de código, cambio de cultura, saltando de un área donde si parecías rico eras un objetivo a la siguiente área donde si parecías pobre eras llamado último todo.

Esa niña, tengo tantas ganas de abrazarla. La pequeña cosa fuerte que era, tal vez alrededor de 70 libras y todo girando en la vida con mi bate de softball.

La llamo al frente cuando necesito estar preparada. Valiente como Evelyn Zapata, que es una de las defensoras de los derechos civiles más valientes que conozco. Los derechos civiles se definen como los derechos de los ciudadanos a la libertad política y social y a la igualdad. De ahí nuestro derecho a participar equitativamente en la derogación de la prohibición de la marihuana, expresado predominantemente en nuestros derechos relativos al derecho administrativo, pero también en la formación de la opinión pública social en general.

Creo que es probable que Evelyn, de 8 años, tampoco estuviera tomando mugre – una niña de Manhattan con una mente brillante y una lengua rápida. El sonido de la voz de una persona motivada suena diferente, y cuando escuché la voz de Evelyn lo supe. Ella era dueña de su propio destino. Comenzó una de las plataformas más valiosas que IG haya visto jamás, “el New York Cannabis Times”, con más de 20, 000 seguidores. ¿Su papel? Guiarnos, comparte información con nosotros, descifra el mundo del cannabis y la regulación del cannabis para nosotros, represéntanos en el mundo exterior del cannabis a “nosotros”: la comunidad Latina, oh, y aparece públicamente y defiende en persona.

La mayor inspiración de Evelyn fue su madre, ella trabajó duro para mantenerla como trabajadora de una fábrica y eso impactó su visión de la economía. Evelyn sabe una cosa, las mujeres, las Latinas, estaremos cultivando cannabis, lo estaremos cortando, haciendo el trabajo duro, y necesitamos un turno justo en el micrófono, cuando piden voces y no lo conseguiremos una. Eso es un hecho económico. Pero es MUCHO más difícil ignorar las opiniones de nuestras defensoras Latinas que, como Evelyn, luchan por todas las Latinas, que se vieron afectadas de manera desproporcionada por la prohibición del cannabis, principalmente al responsabilizar a nuestros líderes gubernamentales.

Evelyn es como mi abuela, es como cualquier otra activista de derechos civiles que conoce personalmente el impacto socioemocional y cultural que el encarcelamiento masivo ha tenido en nuestra gente como resultado de la prohibición del cannabis. Y a cada paso de las 240 y más páginas de la regulación, ella se los estará recordando. Y por eso, yo personalmente, licenciada en derecho y todo, tengo más esperanza. Tómate el tiempo de seguir a Evelyn y COMENTAR sobre el reglamento, solo tenemos 60 días (me dijo Evelyn).

Lea la entrevista completa de Evelyn a continuacion y siga su marca, aprenda de esta Latina defensoras de los derechos civiles y apoye sus esfuerzos.

¿Donde naciste? – Nací en los Estados Unidos. Soy de ascendencia Dominicana, mi madre se naturalizó y mi padrastro también.

¿Cómo fue tu experiencia como estudiante? – Mi experiencia como estudiante fue difícil. Yo era un estudiante A pero tengo ASD, en el límite entre ADD, como 3% autista. Tuve que leer cosas como tres veces para entenderlas.

¿Cuándo decidiste que querías montar un negocio? – Decidí que quería iniciar un negocio desde que era una niña. Mi abuela era propietaria de un supermercado en RD, así que nos inclinamos por los negocios. Mi madre tenía su licencia de cosmetología y trabajaba en salones y tenía su clientela así que iba de casa en casa. Pero su primer trabajo fue básicamente trabajar en una fábrica en las afueras de Brooklyn, mi primer trabajo fue trabajar en una de las fábricas de mi madre en las afueras de Brooklyn durante el verano, mi segundo trabajo fue trabajar también en una fábrica durante el verano siguiente. La segunda estaba en Ohio st, cerca de 207 y Nagael, había una fábrica allí. Nuevamente nací en 1970 aquí en Manhattan. Siempre trabajé un día y tuve un segundo trabajo.

¿Cuál fue tu trabajo favorito? – Trabajé en todo el Hospital de Manhattan, servicio de taxi junto al río, paratránsito, servicios de automóviles negros, era secretaria legal pero mi trabajo favorito era vender hierba. Desde los 19 años hasta los 37 apoyé a la industria de la marihuana en las alturas. Estábamos en riesgo de quedarnos sin hogar. Mi mamá siempre fue el motor detrás de mi negocio, le gustara o no.

¿Cuál es su teoría sobre el potencial humano? – Mi teoría sobre el potencial humano es básicamente que si puedes verlo, puedes tenerlo, si lo crees, puedes tenerlo, si lo piensas bien, puedes tenerlo. Eso lo aprendí de los matones de la esquina, me ayudaron a mantenerme invisible, y no me arrestaron, solo por fumar hierba frente al edificio de mi mamá. Cuando el creador sepa lo que hay en tu corazón, estarás protegido, sin importar lo que creas que estás haciendo mal. Porque él sabe lo que hay en tu corazón. No veía la hierba como drogas, así que nunca me arrestaron por eso.

¿Por qué empezaste tu negocio? – Empecé el NY Cannabis Times en 2001, era un “DBA”, se suponía que era un sitio web sobre el movimiento del cannabis en las alturas. Estaba bajo el nombre central de G Times, luego me reincorporé como “The New York Cannabis Times” y he estado en línea desde entonces.

¿Cuales son tus planes futuros? – Debe ser una circular quincenal que pase por los quioscos en un par de semanas y también debe ser una revista mensual o trimestral.

¿Qué haces en los días difíciles? – Bueno, mi mamá murió, mi papá murió en agosto de 2021 y mi mamá murió en mayo. Solo trato de mantener mi mente ocupada, todos han sido días malos desde que mi madre murió, pero de nuevo mantengo mi mente ocupada.

¿Cómo defines a una persona de negocios? – Una persona de negocios debe conocer la delgada línea entre la amistad y los negocios, debe conocer la delgada línea entre lo personal y los negocios, debe conocer la delgada línea entre lo que es contraproducente cuando se trata de negocios.

foto de hoja de marijuana por Alesia Kozik y foto de kush-en manos de Alexander Grey

Talia Rodríguez es una Latina bi-racial, bicultural y bilingüe de Buffalo. La misión de la Sra. Rodríguez es escribir sobre las Latinas, que han dado forma al rostro de nuestra ciudad y nuestra región. La Sra. Rodríguez cree que nuestra propia gente debe inspirarnos y, al contar nuestras historias colectivas, impulsamos a nuestra comunidad hacia adelante. La Sra. Rodríguez es defensora y organizadora de la comunidad. Es una West Sider de quinta generación, se graduó de la Facultad de Derecho de SUNY Buffalo y es una ávida fanática del béisbol. Vive en el West Side con su hijo pequeño A.J… La Sra. Rodríguez es miembro de la junta directiva de varias organizaciones, incluido el Belle Center, donde asistió a la guardería. A la Sra. Rodríguez le encanta el arte, la música, la comida y sus vecinos.