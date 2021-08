Discreción Fiscal – ¿Cómo cerrar tu caso de inmigración?

por Jose Enrique Perez

Si, la Administración de Biden lo hizo de nuevo. Ahora, ellos acaban de anunciar las prioridades de deportación y la discreción fiscal o acusatoria,

El día 27 de Mayo, de 2021, El Consejero Legal Principal John D. Trasviña emitió un memorándum llamado Guía Interina para los Abogados del Gobierno con Relación a las Prioridades de Remoción. El mismo día el Director General de ICE Joseph B. Maher emitió una nueva política llamada: Implementación de las Prioridades de Remoción y Deportación. Estos dos documentos que salieron de la administración del Presidente Biden son el resultado del anuncio realizado el 18 de Febrero de 2021 por el Director Nacional de ICE Tae D. Johnson que emitió una Guía Interina llamada: Prioridades Civiles de Remoción y Deportación.

¿Pero que son todos estos documentos? ¿Qué significan? Básicamente, ellos en conjunto determinan las prioridades de deportación del gobierno las cuales son: 1) terroristas o amenazas a la seguridad nacional; 2) personas que entraron recientemente y 3) inmigrantes con récor criminales. Por lo tanto, si tú no estás en estas prioridades de remoción, nosotros podríamos cerrar tu caso, o podríamos congelar tu caso o parar tu deportación.

El Departamento de Seguridad Nacional que enfocaran sus recursos en las más altas prioridades de aplicación de las leyes, específicamente, seguridad nacional, seguridad pública, seguridad fronteriza y la integridad del sistema de inmigración. Estos anuncios son vistos como unos cambios grandes en el proceso de deportación. Sin embargo, ellos no hacen cambios a las leyes o crean una reforma de las leyes de inmigración. De hecho, ellos no son una reforma en lo absoluto. Estos cambios de procedimiento esperamos sean un paso en la dirección correcta.

El anuncio es un intento de DHS de remover los casos considerados como de “Baja prioridad” y enfocarse en individuos quienes representan un serio peligro a nuestras comunidades y país. Individuos considerados de “prioridad” incluyen aquellos que representan un serio peligro a nuestra seguridad nacional, personas con delitos graves o repetidas ofensas, miembros de pandillas, y personas con repetidas violaciones de inmigración. Personas consideradas de “Baja prioridad” incluyen veteranos del ejercito, personas que han vivido en este país por largo tiempo y han seguido la ley, estudiantes que califican para la Ley de los Sueños (DREAM Act por su nombre en Inglés), personas con TPS, trabajadores agrícolas, aquellos traídos a este país como niños, mujeres embarazadas, víctimas de violencia doméstica y personas casadas con ciudadanos Americanos incluyendo parejas LGBT.

Los actuales 1,300,000 casos de personas que están en proceso de deportación podrán a través de sus abogados o por si mismos solicitar que los oficiales del Departamento de Seguridad Nacional revisen sus casos. Jueces de inmigración y abogados del gobierno también estarán revisando estos casos diariamente y semanalmente para asegurarse que solo los casos que sean consistentes con las prioridades establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional prosigan en el proceso de deportación.

Personas que actualmente están en proceso de deportación y son considerados de “Baja prioridad” podrían solicitar que su caso sea cerrado administrativamente. Aquellos casos que sean cerrados tendrán la oportunidad de aplicar para un permiso de trabajo. Decisiones referentes a dichos permisos serán tomadas caso por caso. Inmigrantes indocumentados que actualmente no están en proceso de deportación no podrán aplicar para un permiso de trabajo.

Las personas no deben intentar ser arrestadas y puestas en proceso de deportación para obtener un permiso de trabajo ya que, si estos cambios son implementados correctamente, las personas que no están en proceso de deportación no correrán el riego de ser puestos en proceso en el futuro incluso si son atrapados por inmigración.

Por favor ten en cuenta que este anuncio no cambia nada acerca de programas como 287g y Comunidades Seguras (S-COMM). Debes tener presente que este cambio no es una Amnistía. Es solamente un cambio en la manera que DHS implementa las políticas de seguridad, y poder enfocarse en aquellas personas con largo récord criminal y que posan serias amenazas a los Estados Unidos.

Debes recordar que mis artículos, y en particular la intención de este artículo no es darte consejo legal; al contrario, fue redactado con la intención de guiarte acerca de las posibilidades de nuevas políticas migratorias. Además, este artículo no identifica o explica todos los posibles problemas que se puedan presentar con este programa o con las nuevas políticas de inmigración que vienen. Cada caso tiene hechos particulares y específicos que por lo tanto podrían determinar o arrojar diferentes resultados.

Yo represento a personas en casos de inmigración. Recuerda buscar mi artículo en la próxima edición del mes de Septiembre. Por supuesto, manténgase saludable, pónganse sus vacunas y cuídense del Coronavirus.

