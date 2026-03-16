Cosas que pasan en la vida
Me pregunto cuántas personas, al empezar a leer este artículo en particular (Marisol y yo lo llamamos cada año nuestro Editorial de Aniversario), se preguntan qué pasa con este mensaje de aniversario tardío, tanto de la editora como el publicador de este periódico mensual bilingüe… bueno… (para los pocos a los que de verdad les importa, y no pretendo ofender, solo quería ser gracioso), la respuesta es… “Cosas que pasan en la vida” (bueno, creo que el verdadero dicho se dice con otra palabra, sin “cosas”, pero… quiero mantenerlo decente, jaja).
En nuestro caso, “Cosas que pasan en la vida” tiene que ver con la falta de personal, la implicación en grandes proyectos, problemas de salud y otros asuntos personales que escapaban a nuestro control; y sé que pueden parecer excusas convenientes (algo que tengo la fama de repetirles a muchos miembros de nuestra cultura), pero, sinceramente, esas son mis razones, y me apego a ellas, jaja. Y a pesar de que esto solo ocurre una vez al año (bueno, el próximo ocurrirá en 11 meses, jajaja), no entendemos cómo vuela el tiempo y cómo no podemos dejar de prepararnos y hacerlo a tiempo.
Con eso dicho, y para honrar lo que un emprendedor exitoso debería hacer, la idea ahora es identificar esas razones (o excusas) y buscar una solución genérica para cualquier situación, en caso de que vuelva a ocurrir en el futuro… después de todo, se ha dicho en muchos seminarios y guías para futuros dueños de negocios y empresarios de riesgo, que el éxito de cualquier persona exitosa, es encontrar una solución a los problemas.
La otra razón que pudo haberme influenciado a no darle importancia ni dedicarle tiempo a este artículo (el editorial) para estar listo y publicado justo en el mes del aniversario (y repito, esto se supone que es una razón o una excusa), es que… probablemente cubrí con creces todo lo que se puede decir sobre este momento conmemorativo en nuestro negocio (y más específicamente, para nuestro periódico mensual “bilingüe”), cosas como lo que esto significa para nosotros (Marisol y yo), a quién agradecer, los momentos más destacados y las características de todo este tiempo, mi trabajo con mi socia y compañera de vida, Marisol, y prácticamente cualquier otra cosa que se pudiera decir sobre conmemorar cualquier aniversario, el primero, el segundo, el tercero… o el vigésimo segundo.
Así que, me disculpo por este (el “Editorial” del aniversario número 22 -y un mes”), puede sonar como una manera rápida de “cumplir” con una obligación, tirar algunos “bla-bla’s”, y… aquí está… ¡LISTO..!, pero esta es mi mejor manera de intentar continuar con una posible linda tradición anual para nuestros lectores, y “complacer” a Marisol (quien cuando nos conocimos hace 21 años), encontró estos “editoriales” valiosos e interesantes para ella.
Aunque no lo crean, después de veintidós años (y un mes), Marisol y yo seguimos despertándonos cada día entusiasmados por estar en este negocio, en esta industria. Felices de trabajar juntos y de seguir impactando a nuestra comunidad.
Ya sea publicando el periódico, siendo parte de foros de paneles para compartir nuestras experiencias e historias o apoyando una iniciativa comunitaria que resalta y celebra nuestra cultura, todavía nos sentimos inspirados y motivados para continuar con el trabajo que se necesita para hacer que esta publicación y este negocio estén vivos y prosperen.
En cualquier caso, mis más sinceras y profundas disculpas por la demora en publicar esto (creo que es la segunda vez en nuestros 22 años que nos sucede), y, como he dicho durante los últimos 22 años, mi más sincero agradecimiento a los anunciantes y a nuestros clientes en general, a nuestros asociados, socios, becarios, empleados (solo uno por ahora, jajaja), y por supuesto a mi muy servicial socia y querida Marisol. Mi agradecimiento a los miembros de nuestra cultura y también a las personas de otras culturas que nos han apoyado, que aún leen y usan nuestra publicación, a pesar de que se considera un medio de comunicación anticuado… casi extinto.
NO SE OLVIDEN DE LEER TAMBIÉN, EL “EDITORIAL” DE ANIVERSARIO DE MARISOL, en estas publicaciones.
No prometo que llegue a tiempo, pero… veamos qué tipo de contenido y bla, bla, bla publicaré el año que viene, cuando, con suerte, celebraremos nuestro 23.º aniversario.