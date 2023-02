¿Asilo Electrónico?

por Jose Enrique Perez

El mes pasado, la Administración de Biden en un intento para control el flujo de inmigrantes en la frontera sur decidió implementar una aplicación de asilo para citas que se puede hacer electrónicamente. El departamento de seguridad nacional (DHS por sus siglas en Ingles) anunció que este es un “Sistema de Hacer Citas Seguro, Ordenado y Humano para el Procesamiento en las Fronteras” bajo el CBP OneTM App. El App provee una Opción o Función para la programación de citas en línea para ciertos cruces fronterizos.

El presidente Biden también hizo el anuncio público y explicó que la nueva funcionalidad es parte de una serie de medidas fronterizas adicionales que la Administración está tomando para ampliar las vías de inmigración legal, limitar la inmigración ilegal y aumentar la seguridad.

A partir del 12 de Enero del 2023, los inmigrantes ubicados en el Centro o el Norte de México que buscan viajar a los Estados Unidos pueden usar la solicitud CBP One de Aduanas o Protección Fronteriza de los EE. UU. para enviar información por adelantado y programar una cita para presentarse en ciertos puertos de entrada terrestres de la frontera Suroeste. En este momento, debido a las órdenes judiciales que requieren que el DHS continúe implementando la orden de salud pública del Título 42, solo inmigrantes que pueden ser considerados para una excepción humanitaria pueden usar CBP One. Es decir, cualquier persona puede aplicar, pero necesitaría una excepción para que no le apliquen el Título 42.

Básicamente, la CBP está autorizada a exceptuar a las personas caso por caso, en función de la totalidad de las circunstancias, incluidas las consideraciones de interés humanitario. Los inmigrantes o no ciudadanos que utilicen CBP One deben dar fe de que creen que cumplen con ciertos criterios de vulnerabilidad identificados y estar preparados para corroborar esta afirmación al presentarse en un puerto de entrada terrestre. La aplicación proporciona una forma segura y ordenada para que ciertos inmigrantes se presenten en los puertos de entrada terrestre, a diferencia de intentar cruzar las fronteras de EE. UU. sin autorización. Por supuesto debes tener en cuenta de que una cita programada a través de CBP One no es una garantía de excepción de la Orden del Título 42 de los CDC.

La administración de Biden espera que el uso de CBP One reduzca los tiempos de espera y ayude a garantizar un procesamiento seguro, ordenado y optimizado. La aplicación está abierta a inmigrantes de cualquier nacionalidad, siempre que se encuentren en el Centro o Norte de México y el uso de la aplicación no tiene costo alguno.

Los inmigrantes que buscan una excepción al Titulo 42 y programan una cita con hasta 14 días de anticipación, lo pueden hacer en 8 puertos de entrada:

Arizona: Nogales;

Texas: Brownsville, Eagle Pass, Hidalgo, Laredo y El Paso; y

California: Calexico y San Ysidro.

Se espera que una vez finalice el litigio del Título 42 y cualquier prohibición para terminarlo se elimine, los inmigrantes podrán usar la aplicación CBP One para programar una cita para presentarse a la inspección e iniciar un reclamo de protección en línea en lugar de ir directamente a un puerto de entrada para esperar. El gobierno espera que esta nueva función reducirá significativamente los tiempos de espera y las multitudes en los puertos de entrada de EE. UU. y permitirá un procesamiento seguro, ordenado y humano.

¿Como Funciona? A través de una serie de preguntas, CBP One guiará a los usuarios para que proporcionen una fotografía facial en vivo y envíen información anticipada que el inmigrante indocumentado normalmente proporcionaría durante su inspección en un puerto de entrada. Adicionalmente, los usuarios deben certificar que, al momento de programar una cita, tanto ellos como su cónyuge o hijo que los acompañe, cumplen con criterios de vulnerabilidad específicos por los cuales solicitan una excepción humanitaria. Después de la llegada de un inmigrante a un puerto de entrada terrestre designado para su cita programada, un oficial de CBP determinará la disposición de procesamiento adecuada. Estas determinaciones no se realizarán antes de la inspección en persona, y el uso de CBP One no garantiza que se procesará a una persona en una fecha u hora determinada. Las personas pueden enviar directamente su información a través de esta aplicación y no requieren la facilitación de una organización no gubernamental.

CBP One está disponible ya mismo y está disponible sin costo en Apple App Store o Google Play, así como en www.cbpone.cbp.dhs.gov. El App está disponible en Español e Inglés.

