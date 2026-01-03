Agarra las Riendas

¿Qué es el locus de control? ¿Por qué es importante y cómo podemos fortalecerlo?

por Raquel Torres

En psicología, el locus de control se refiere al grado en que las personas creen tener control sobre los resultados de sus vidas. Introducido por el psicólogo Julian Rotter en 1954, el concepto sigue siendo fundamental para comprender la motivación, el cambio de comportamiento y la resiliencia. Nuestro locus de control influye en cómo interpretamos el éxito, el fracaso, el estrés y la responsabilidad personal y, en última instancia, determina cómo afrontamos los desafíos.

Aunque el locus de control se sitúa en un espectro, generalmente se describe en dos categorías: interno y externo.

Locus de Control Interno: “Yo influyo en lo que sucede”. Las personas con un locus de control interno creen que sus acciones, decisiones y esfuerzos determinan en gran medida lo que les sucede. Tienden a ver los acontecimientos de la vida como resultado de su propio comportamiento, más que como circunstancias externas. Por ejemplo, si les va mal en un examen, es más probable que piensen: “Debería haberme preparado mejor”, en lugar de culpar al examen o al profesor.

Las características de un control interno sólido incluyen:

Mayor motivación y persistencia

Mayor sentido de responsabilidad personal

Mayor capacidad para resolver problemas y comportamiento proactivo

Mejor rendimiento académico y laboral

Mayor resiliencia ante los contratiempos

Un locus de control interno suele estar asociado a una mejor salud mental, ya que las personas se sienten empoderadas para cambiar sus circunstancias.

Locus de Control Externo: “Las cosas me pasan”.

Quienes tienen un locus de control externo creen que los resultados se determinan principalmente por fuerzas ajenas a su control, como la suerte, el destino o la influencia de otras personas. Esta perspectiva a veces puede reducir el estrés cuando las situaciones escapan a nuestro control, pero cuando predomina, tiende a reducir el esfuerzo y la autoeficacia.

Las personas con un fuerte control externo pueden:

Sentirse impotentes en situaciones difíciles

Atribuir el éxito a la suerte en lugar de a la capacidad

Evitar la responsabilidad de los fracasos

Experimentar mayor estrés o ansiedad

Tener dificultades con la motivación a largo plazo

Si bien el control externo no es intrínsecamente negativo, reconocer las barreras externas reales es saludable; una orientación externa

excesiva puede limitar el crecimiento personal.

¿Cuál es el mejor Locus de Control; externo o interno?

Una visión equilibrada es ideal. La mayoría de las personas alternan entre el control interno y el externo según el contexto. Sin embargo, las investigaciones demuestran sistemáticamente que un enfoque interno más sólido suele predecir un mayor bienestar, logros y satisfacción vital. Fortalecer el control interno no significa ignorar los desafíos reales; significa reconocer tu influencia donde realmente existe.

¿Cómo fortalecer el control interno?

Desarrollar el control interno es una habilidad psicológica que puede cultivarse con la práctica. Aquí tienes estrategias prácticas basadas en la evidencia:

Practica el enfoque de responsabilidad

Cuando algo suceda (bueno o malo), pregúntate:

“¿Qué parte de esto estaba bajo mi control?”

Incluso las áreas de control más pequeñas (como la forma en que te preparas, reaccionas o te comunicas) refuerzan el pensamiento interno.

Establece metas pequeñas y alcanzables

El control interno se fortalece al experimentar la conexión entre el esfuerzo y el resultado. Divide las tareas en pequeños pasos, celebra el progreso y observa cómo tus acciones producen resultados.

Reemplaza el lenguaje pasivo por lenguaje activo

Cambia de “No puedo” o “No hay nada que pueda hacer” a “Esto es lo que puedo hacer ahora”.

El lenguaje que usas moldea tu percepción de control.

Desarrolla habilidades de resolución de problemas

Practica la identificación de problemas, la lluvia de ideas y la acción. La resolución eficaz de problemas aumenta la confianza en tu capacidad para influir en los acontecimientos.

Fortalece tu autoeficacia

Autoeficacia: la creencia en tu capacidad para alcanzar el éxito. Fomenta un control interno. Constrúyela aprendiendo nuevas habilidades, buscando retroalimentación y monitoreando tu crecimiento a lo largo del tiempo.

Reflexiona sobre los resultados

Después de eventos clave, reflexiona sobre cómo contribuyeron tus decisiones. Esto refuerza la idea de que tu comportamiento importa.

Conclusión

El locus de control es más que un concepto psicológico. Es una poderosa perspectiva a través de la cual las personas ven el mundo y su lugar en él.

Si bien los factores externos influyen innegablemente en nuestras vidas, cultivar un locus de control interno más fuerte nos permite responsabilizarnos de nuestras decisiones, desarrollar la resiliencia y perseguir objetivos con mayor confianza.

Al cambiar intencionalmente nuestra mentalidad y nuestro comportamiento, podemos fortalecer nuestro sentido de autonomía y generar cambios significativos en nuestras vidas.

Las imágenes de este articulo fueron proveídas por la autora.

Raquel Torres, MBA es una USAT Elite Certified Coach, una Entrenadora de Triatlón y Triatleta Profesional. Raquel también escribe blogs para varias revistas y su equipo Athletic Mentors. Desde el mes de Mayo del 2021 contribuye como columnista con el periódico CNY Latino. Ella comparte consejos y tácticas para ayudar a otros a encontrar su mejor versión. Para leer acerca de ella, diríjase a cnylatinonewspaper.com y búsquela por su nombre. También puede enviarle preguntas ó comentarios sobre su columna al siguiente correo: raquel@athleticmentors.com y visitar su página web al www.raqueltorres.org.