¡¡¡Feliz 22 Aniversario atrasado!!!

por Marisol Hernandez

Siempre disfrute de leer el editorial que Hugo escribía para el periódico. Pensé que me daba un vistazo a quien el es y en lo que piensa. También pensé que escribir un editorial es una responsabilidad grande, especialmente si tienes que hacerlo en los dos idiomas (Inglés y Español). Debo confesar que yo leo los editoriales de otros periódicos y revistas. No solamente aprendo de estos, pero también lo veo como una ventana a la vida, la cultura y las experiencias de otras personas.

Con eso dicho, aquí está mi editorial (un mes atrasado) de nuestra edición del 22 Aniversario. Espero que lo disfruten y se tomen el tiempo para darnos su opinión y comentarios.

Aquí vamos… 22 años y un mes. ¡Cómo vuela el tiempo! Recuerdo la emoción de leer un periódico en mi idioma natal. ¡Qué genial fue leer sobre mi comunidad y enterarme de lo que ocurre aquí! Nunca pensé que sería parte integral de esta aventura. Y también unirme a una persona, Hugo fundador y publicador quien se ha convertido en el centro de mi vida en este viaje. ¡Cuántos recuerdos y celebraciones estos últimos 22 años!

Hemos presenciado las dificultades y los éxitos de mi comunidad. Hemos celebrado nuestra cultura y compartido eventos para superar la brecha cultural. Hemos conocido a muchas personas que han crecido, ascendido y servido con nosotros. Estamos muy agradecidos que nos han dado de su tiempo y talento.

Hemos visto el sufrimiento y la desesperación que han empañado nuestra alegría. Hemos visto a nuestra gente perseverar y alcanzar metas más altas. Estamos super orgullosos de ver a nuevos miembros de nuestra comunidad convertirse en oficiales públicos y envolverse en el servicio público.

Hemos aprendido nuevas habilidades para seguir adelante, como usar Zoom para realizar entrevistas y WordPress para tener la versión digital de nuestro periódico. Hemos creado una estructura y procedimientos para que nuestro trabajo sea más fluido y rápido.

Durante estos 22 años, hemos visto empresas fracasar y nuevos negocios abrirse. También hemos priorizado nuestras tareas y detenido proyectos que no se alinean con nuestros objetivos o la misión de la empresa, y hemos delegado tareas para concentrarnos en hacer cosas que nos acerquen a nuestras metas.

Con cada año que pasa, estamos agradecidos y reconocemos el apoyo de nuestra comunidad y el tiempo que aquellos que creen en nuestro negocio toman para promocionarnos, compartir nuestros eventos, asistir a los eventos que estamos promoviendo y colaborar para que esos eventos sean un éxito.

Después de leer esto, por favor ve todo el periódico y lee los otros contenidos publicados aquí este mes. Chequea los anuncios y apoya a esos negocios que utilizan nuestro medio de comunicación para alcanzarte a ti (nuestra audiencia). Y si por casualidad ves a Hugo o a mí en uno de estos eventos, detente y conversa con nosotros. Nos enteraría de conocerte y saber que esta ocurriendo en tu comunidad.

Como dice Nuestro lema, “De la Comunidad Latina para todos en el Centro de Estado de New York”.