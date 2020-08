“Exiliado en América” por Mark Valdez

proveído por Joanna Penalva*

Syracuse Stage recibe la subvención de la Fundación Mellon en apoyo de ‘Exiled in América’ con socios nacionales en Minnesota, Washington DC y Los Ángeles

Socios para desarrollar y realizar trabajos sobre inseguridad de vivienda y personas sin hogar en los Estados Unidos

Artista y activista Mark Valdez, creador de “Exiled in America”

SYRACUSE, NY – Syracuse Stage anunció hoy que recibió una subvención de la Fundación Andrew W. Mellon en apoyo de “Exiled in America”, un trabajo original basado en un examen de la inseguridad de la vivienda y la falta de vivienda en los Estados Unidos.

El proyecto, creado por el artista y activista Mark Valdez, con sede en Los Ángeles, está inspirado en el libro de 2016 “Exiliado en Estados Unidos: vida al margen en un motel residencial” de Christopher P. Dum. Valdez se asociará con organizaciones artísticas y miembros de la comunidad en cuatro ciudades para desarrollar e interpretar “Exiled in America”. Además de Syracuse Stage, las organizaciones son el Mixed Blood Theatre en Minneapolis, Minnesota, Building Bridges Across the River en Washington, DC, y el Centro Cultural y Comunitario Japonés Americano en Los Ángeles, California. Syracuse Stage administrará la subvención de $ 220,000.

“Es un honor recibir un importante apoyo de la Fundación Mellon en apoyo del trabajo de Mark y en nombre de nuestros socios productores en Minneapolis, Los Ángeles y Washington, DC”, dijo el director artístico de Syracuse Stage, Robert Hupp. “‘Exiled in America’ es un proyecto importante para Syracuse Stage a medida que nos esforzamos por mejorar y expandir nuestro trabajo centrado en la comunidad”.

“Exiliado en Estados Unidos” se describe como un experimento en la resolución de problemas basados en el arte para construir relaciones intersectoriales, fomentar el diálogo, influir en las pólizas de vivienda y, en última instancia, promulgar el cambio social. Como tal, hay dos componentes distintos de igual importancia. El primero implica reunir a las partes interesadas de la comunidad para investigar los problemas en cada ciudad. El segundo es utilizar la información recopilada para crear una obra de teatro que se realizará en cada ciudad participante.

Se organizarán talleres comunitarios en cada ciudad con socios locales para reunir a las partes interesadas relevantes, incluidas las personas que experimentan inseguridad en la vivienda, los encargados de formular pólizas, los desarrolladores comerciales y las corporaciones y defensores de desarrollo comunitario.

La estrategia de Valdez es invitar a representantes de estos grupos a unirse para ayudar a crear la obra. A menudo, estos grupos no interactúan entre sí, o se han vuelto cautelosos entre sí debido a las percepciones mutuas de intratabilidad e interés propio. Una vez juntos, el objetivo del proyecto es sacar a la superficie información que informará la obra y generar confianza y comunicación entre todos en la sala.

“Tenemos que imaginar el mundo que queremos para lograrlo; si podemos verlo, entonces podemos hacerlo”, dijo Valdez. Agregó que reunir a las partes interesadas e involucrarlas en el proceso de creación de una obra teatral permitirá examinar las grietas de pólizas actuales y las soluciones previstas “dentro de los límites de la imaginación, fuera de la carga de la “realidad””.

Cada una de las comunidades participantes experimenta problemas continuos con la inseguridad de la vivienda y la falta de vivienda. Syracuse, por ejemplo, tiene algunas de las tasas más altas de pobreza concentrada y extrema de la nación para las personas que son negras y / o latinas, y aproximadamente el 25 por ciento de los residentes se mudan al menos una vez al año, muchos debido a desalojos y otros movimientos forzados. En Los Ángeles, un recuento reciente de personas sin hogar reveló un aumento del 12 por ciento en el condado de Los Ángeles, incluso cuando 27,000 personas pudieron volver a ingresar a la vivienda. En las Ciudades Gemelas, el número de personas sin hogar en el 2019 alcanzó un récord de 11,000, un aumento del 10 por ciento desde 2015. De manera similar, a partir de enero de 2019, el Distrito de Columbia tenía un estimado de 6,521 personas sin hogar en un día determinado, según lo informado por Continuums de Atención al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD).

Como artista teatral, Valdez ha pasado más de 20 años creando trabajos centrados en temas y cuestiones de justicia social, a menudo en y con comunidades de todo el país. Durante diez años ha sido Director Artístico Asociado de Cornerstone Theatre Company, un conjunto comunitario que trabaja en Los Ángeles y en todo el país. Dijo que cree que el arte tiene un papel más importante en los asuntos cívicos y en el proceso legislativo, y que las herramientas empleadas para hacer arte (crear consenso, encontrar un significado común desde múltiples puntos de vista, imaginar nuevos mundos y literalmente construirlos) pueden conducir a un impacto cívico.

“He tenido el placer de conocer a Mark durante muchos años y siempre me ha impresionado su compasión y su enfoque claro sobre cómo el teatro puede ser un agente de cambio para comunidades de todos los tamaños”, dijo Hupp. “El trabajo de Mark se encuentra en la intersección del arte y la póliza social y espero con interés las oportunidades que ofrece este emocionante proyecto en Syracuse”.

La concesión de esta subvención representa la primera vez que Syracuse Stage recibe el apoyo de la Fundación Andrew W. Mellon.

El trabajo en el aspecto basado en la comunidad de “Exiled in America” está programado para comenzar en el otoño en las cuatro ciudades participantes, y las actuaciones de Syracuse están programadas para principios de abril del 2021. Si bien no se han anunciado cambios en el cronograma, pueden haber modificaciones en la línea de tiempo posible debido a la pandemia de COVID -19.

SOBRE SYRACUSE STAGE

Fundada en el 1974, Syracuse Stage es la compañía de teatro profesional sin fines de lucro que reside en la Universidad de Syracuse. Es reconocido a nivel nacional por crear un trabajo teatral estimulante que involucra al Centro de New York y contribuye significativamente a la vida artística de la Universidad de Syracuse, donde es un socio vital para lograr la misión educativa del Departamento de Drama de la Universidad. La misión de Syracuse Stage es contar historias que atraigan, entretengan e inspiren a las personas a ver la vida más allá de su propia experiencia. Cada temporada, 70,000 clientes disfrutan de una mezcla aventurera de nuevas obras de teatro e interpretaciones audaces de clásicos y musicales, con los mejores artistas de teatro. Además, Stage mantiene un programa de alcance educativo vital que sirve anualmente a más de 15,000 estudiantes de 14 condados. Syracuse Stage es un componente del Theatre Communications Group ( TCG ), la organización nacional para el teatro estadounidense, y un miembro de la Alianza de Liderazgo de Artes y Cultura ( ACLA ), University Hill Corporation y la Asociación de Regentes de East Genesee. Syracuse Stage es miembro de The League of Resident Theatres (LORT), la asociación de teatro profesional más grande del país.

ACERCA DEL TEATRO DE SANGRE MIXTO

Mixed Blood Theatre es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) y miembro del Theater Communications Group (TCG) y la National New Play Network (NNPN). El trabajo previsible e impredecible de la compañía aborda las injusticias, las inequidades y las colisiones culturales, proporcionando una voz para los no escuchados, en el escenario, en el lugar de trabajo, en el vecindario de Cedar Riverside de la compañía y más allá. Mixed Blood continúa liderando el campo en programación y participación en la encrucijada del arte y la justicia social, y en la eliminación de barreras para la participación a través de su firma Hospitalidad Radical. La compañía presenta anualmente una temporada principal de obras de teatro en su estación de bomberos histórica; trabaja extensamente con las comunidades de Cedar Riverside, discapacitados, latinos y transgénero, utilizando el arte como una herramienta para promover la salud y el compromiso cívico; y produce producciones personalizadas que abordan la inclusión en el lugar de trabajo a través de On the Job.

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES A TRAVÉS DEL RÍO

Building Bridges Across the River (BBAR) se incorporó como una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) en el 1997. La idea de construir un centro comunitario en el sureste de DC fue concebida por primera vez por Chris Smith, CEO del desarrollador WC Smith con sede en DC. Smith imaginó una organización sin fines de lucro que lideraría un campus de última generación que luego se convertiría en el Campus de Educación y Recreación del Ayuntamiento (THEARC). En 2005, THEARC abrió sus puertas como la primera instalación de BBAR que presta servicios a familias al este del río Anacostia. Hoy, BBAR está ampliando su presencia, liderando programas y asociaciones en THEARC, THEARC Theatre, THEARC Farms, Skyland Workforce Center y el 11th Street Bridge Park. A través de estas colaboraciones, BBAR proporciona acceso a programas educativos, de salud, culturales, recreativos y de servicios sociales de alta calidad que contribuyen a la revitalización de la comunidad en el sureste de Washington.

ACERCA DEL CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO JAPONÉS AMERICANO

Fundado en el 1971, el Centro Cultural y Comunitario Japonés Americano (JACCC) es uno de los centros étnicos y culturales más grandes de su tipo en los Estados Unidos. Centrado en el vecindario Little Tokyo de Los Ángeles, una comunidad que está experimentando una rápida transformación con la adición de un centro de transporte en toda la ciudad y la construcción de nuevos apartamentos y condominios, JACCC sigue siendo un centro para las artes y la cultura japonesa y japonesa estadounidense y un lugar comunitario de encuentro para las diversas voces que inspira. Sus instalaciones de propiedad y operación incluyen el Edificio del Centro (que alberga la Galería George J. Doizaki, la Sala Cultural Japonesa, salas de conferencias y reuniones, espacio de oficinas para más de 20 organizaciones de inquilinos sin fines de lucro y el próximo Centro Cultural Culinario Toshizo Watanabe y el Toshizo Watanabe Exhibition Center), el teatro Aratani de 880 asientos, JACCC Plaza diseñado por Isamu Noguchi y el galardonado jardín japonés James Irvine.

